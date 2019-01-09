Danimarka'dan "Silikon Vadisi" planı

Danimarka hükümeti, yeni bir sanayi bölgesi oluşturmak için Kopenhag'ın güneyinde 2040 yılına kadar tamamlanması öngörülen 9 yapay ada inşa etmeyi planladıklarını açıkladı.

İçişleri Bakanı Simon Emil Ammitzboell-Bille, "Holmene” adını verdikleri bu dublaj projesi sayesinde başkent Kopenhag’ın "uluslararası işletmeler açısından daha cazip bir şehre dönüşeceğini" ve bu sayede "yaklaşık 12 bin yeni iş imkanı yaratılabileceğini" söyledi.

Bakan, "İş, yatırım ve yüksek nitelikli işgücü çekmek için uluslararası rekabette daha güçlü duracağız" dedi.

Danimarka’nın 'Silikon Vadisi'

Hükümet, bu proje ile başkent Kopenhag'daki toprak azlığı sıkıntısını azaltacağını ve bu sayede 3.1 milyon metrekarelik yeni toprak arazi, yaklaşık 380 yeni işletme için alan, 700 bin metrekarelik doğal alan, 17 kilometrelik yeni kıyı şeridi ve 7,2 milyar eurodan fazla ekonomik faaliyet oluşturulmak istendiğini açıkladı. Projenin hayata geçirilmesi için meclisin onayı gerekiyor.

Ekonomi Bakanı Rasmus Jarlov, hükümetin ilk yapay adalarda 2022 yılında inşaata başlamayı umduğunu söyledi. Ayrıca Bakan, bu girişimin adada arsalar satılarak finanse edilebileceğini belirtti.

Danimarka İşveren Sendikaları Başkanı Brian Mikkelsen bu planı memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı. Danimarka'nın TV2 kanalına konuşan Mikkelsen, oluşturulacak adaların "Avrupa Silikon Vadisi'nin" oluşmasını sağlayabileceğini ifade etti.

Danimarka’nın yapay adalara düşkünlüğü

İnşa edilecek dokuz adadan biri atık maddeleri biyogaza dönüştürecek, kullanılmış suyu muhafaza edecek ve yel değirmenlerinden enerji depolayacak olan atık dönüştürme tesisine ev sahipliği yapacak.

Kopenhag, Zelanda ve Amager olmak üzere iki ada üzerinde yer alıyor. Danimarka yetkili makamları, son yıllarda yapay adalar inşa ederek kentin sınırlarını birçok kez genişletti.

Danimarka Başbakanı Lars Loekke Rasmussen, Ekim ayında Kopenhag’ın kıyılarında konut projelerine ev sahipliği yapacak olan ve bu sayede yükselen deniz seviyesine karşı şehrin savunmasını arttıracak ayrı bir yapay ada inşa etmeyi planladıklarını açıklamıştı.

dpa/Reuters, BBA/BÖ

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