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Bilim / Teknoloji

Danimarka teknoloji devlerine 'dijital büyükelçi' atayacak

Geçen hafta Facebook’tan yapılan açıklamada, Danimarka’nın Odense kentinde yeni bir bilgi işlem merkezinin kurulacağı duyurulmuştu

28 Ocak 2017 21:56

Danimarka Dışişleri Bakanı Anders Samuelsen, Politiken gazetesinde yayınlanan söyleşisinde Google, Apple, Microsoft gibi teknoloji devlerinin bir çok ülkeden daha nüfuzlu duruma geldiklerini belirterek Danimarka’nın bu devlere ‘dijital büyükelçi’ atayan ilk ülke olacağını söyledi.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre; Anders Samuelssen “Bu şirketler bir çeşit yeni devletler haline gelmiştir. Bu gerçekliği kabul etmek zorundayız. Bunlar Danimarka’yı diğer başka devletler kadar etkileyen şirketler” dedi.

Financial Times’ın bir araştırmasına atıfta bulunan Dışişleri Bakanı Samuelssen Apple, Google gibi şirketlerin piyasa değerlerinin neredeyse dünyanın en büyük 20 ekonomisinin biraraya geldiği G20’ye üye olabilecek büyüklüğe eriştiğini belirtti.

Danimarka Dışişleri Bakanı “Tabii ki diğer ülkelerle ilişkilerimizde geleneksel düşünce sistemimizi koruyacağız. Ama bizi etkileyen bu şirketlerin bazılarıyla da ilişki içinde olmalıyız. Bu girişimden amaç bir yandan teknolojik gelişmenin ve bunun getirdiği politik ve etik olgularının ön sıralarında yer almak, diğer yandan da Danimarka’yı yatırım açısından çekici hale getirmektir.” dedi.
Atanacak ‘dijital büyükelçilerin’ nerede konuşlandırılacağı ise henüz belli olmadı.

Geçen hafta Facebook’tan yapılan açıklamada, Danimarka’nın Odense kentinde yeni bir bilgi işlem merkezinin kurulacağı duyuruldu. Yeni kurulacak merkezde 150 kişinin istihdam edileceği, kuruluş aşamasında ise binlerce kişiye iş imkanı yaratacağı belirtildi.
Danimarka Dışişleri Bakanlığı Facebook ile varılan anlaşmanın şirketle arka planda yürütülen üç yıllık bir çalışmanın sonucu olduğunu duyurdu.

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