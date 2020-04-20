Danimarka: Sosyal mesafe kuralı seks yapmayı kapsamıyor

Danimarka'da Ulusal Sağlık Ajansı Direktörü Soren Brostrom, ülkede Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sosyal mesafe kurallarının çiftlerin cinsel birliktelik yaşamalarına engel teşkil etmediğini söyledi.

Euronews'ten Kamuran Samar'ın haberine göre, basın toplantısında ülkenin salgına karşı verdiği mücadeleyle ilgili bilgilendirmede bulunan Soren Brostrom, cinsel birliktelik sırasında virüse yakalanmanın mümkün olduğunu ancak çiftlerin cinsel yaşamlarına devam etmeleri gerektiğini söyledi.

Ulusal Sağlık Ajansı Direktörü Soren Brostrom, sadece evli çiftlerin değil, farklı partnerler ile birlikte olan bekarların bir araya gelmelerinin de sosyal mesafe kuralları kapsamında yasaklanmadığını söyledi. Brostrom, "Seks sağlıklı bir aktivite. Bizler de cinsel arzuları olan insanlar olarak böyle bir durumda cinsel ilişki yaşayabiliriz" dedi.

Danimarka Bulaşıcı Hastalıklar Ajansı Direktörü Kare Molbak da sosyal mesafe uygulamasının cinsellik konusunda toplumda 'caydırıcı' bir etkide bulunmaması gerektiğini söyledi.