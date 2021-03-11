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Koronavirüs

Danimarka'nın kullanımı geçici olarak durdurmasından sonra Britanya'dan AstraZeneca aşısına destek: Güvenli olduğunu biliyoruz

11 Mart 2021 16:10

Britanya, Danimarka'nın güvenlik endişeleri nedeniyle AstraZeneca'nın Koronavirüs aşısını kullanmayı geçici olarak durdurması üzerine aşıyı savundu. Başbakan Boris Johnson'ın sözcüsü "Aşının etkili ve güvenli olduğunu biliyoruz" dedi. 

Danimarka, AstraZeneca'nın Oxford ile geliştirdiği Koronavirüs aşısının kullanımını aşının yapıldığı bazı kişilerde sağlık sorunlarına rastlanmasının ardından durdurduğunu bildirdi. Danimarka'daki vakalarda aşıyla tam bağlantısı tespit edilmese de yaptıran bazı kişilerde kan pıhtılarına rastlandı. Aşıyla doğrudan ilgisinin olup olmadığının araştırılacağı belirtildi. 

Britanya Başbakanı Boris Johnson'ın Sözcüsü, gazetecilerin Danimarka'daki gelişmelerle ilgili sorduğu soruya "Aşının etkili ve güvenli olduğunu biliyoruz. İnsanlar bu aşıyı olmaya çağrılırlarsa güvenle gelip olabilirler" dedi. 

 

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