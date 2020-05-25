Danimarka'dan aşk mektubu, fotoğraf veya mesaj gösteren çiftlere sınırı geçme izni

Koronavirüs vakalarındaki düşüşle birlikte komşu ülkeler ve Almanya ile sınır kontrollerini hafifleten Danimarka, salgın sonrası ayrı düşen çiftlerin de bir araya gelmesinin önünü açtı. Tabi eğer çiftler aşk mektubu ya da özel mesajlarını gösterirse. Karar, özel hayatın gizliliği ihlali tartışmalarını alevlendirdi.

Euronews'ten Melis Özoğlu'nun haberine göre hükümet, Koronavirüs nedeniyle kapanan sınırların ayırdığı çiftlerin en az son 6 ay boyunca beraber olduklarını kanıtlaması halinde yeniden bir araya gelmelerine izin verdi. Yani eğer Danimarka’da beraber olduğunuz kişiyle görüşmek istiyorsanız sınır polisine, birlikte çekilmiş fotoğraflarınızı, özel mesajlarınızı ya da aşk mektuplarınızı göstermek zorundasınız.

"Karar, yetkilileri kandırarak sınırı geçmek isteyenleri engellemek adına alındı"

Karar sonrası yerel basına bir açıklama yapan Danimarka Emniyet Müdür Yardımcısı Allan Dalager Clausen, tepki çeken uygulamanın, yetkilileri kandırarak sınırı geçmek isteyenleri engellemek adına yapılacağını söyledi.

Clausen ayrıca açıklamasında, "Bunların çok özel şeyler olduğunu farkındayım. Fakat nihayetinde bir araya gelmeler, sınır polisinin kararına bağlı”" şeklinde konuştu.

Karar muhalefetin de gündemindeydi

Bazı milletvekilleri, uygulamanın gizlilik hakkının ihlali olduğunu belirterek, memnuniyetsizliklerini sosyal medya üzerinden ifade etti.

Liberal Parti'den Kristian Hegaard Twitter'da, "Bir ülkeye giriş için partnerinden samimi metinler veya fotoğraflar gösterilmesinin istendiği başka bir ülke duymadım" dedi.