Danimarka'da cinsel ilişki, sosyal mesafe kuralının dışında tutuldu

Danimarka Ulusal Sağlık Ajansı Direktörü Soren Brostrom, ülkede yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle uygulanan sosyal mesafe kurallarının çiftlerin cinsel birliktelik yaşamalarına engel teşkil etmediğini açıkladı.

Danimarka Ulusal Sağlık Ajansı Direktörü Soren Brostrom, koronavirüsle ilgili açıklamalarda bulundu. Brostrom, cinsel birliktelik sırasında virüse yakalanmanın mümkün olduğunu ancak çiftlerin cinsel yaşamlarına devam etmeleri gerektiğini söyledi.



Euronews'te yer alan habere göre Brostrom, sadece evli çiftlerin değil, farklı partnerler ile birlikte olan bekarların bir araya gelmelerinin de sosyal mesafe kuralları kapsamında yasaklanmadığını söyledi.

"Cinsel ilişki sağlıklı bir aktivite"

Brostrom, "Cinsel ilişki sağlıklı bir aktivite. Bizler de cinsel arzuları olan insanlar olarak böyle bir durumda cinsel ilişki yaşayabiliriz" dedi.



Koronavirüs'ün havadaki partikülerler yoluyla vücuda girdiğini belirten uzmanlar, bulaşıcılığın sperm yoluyla gerçekleşmediğini ancak cinsel birliktelik sırasındaki fiziksel yakınlaşmanın enfeksiyon riski taşıdığını belirtiyor.