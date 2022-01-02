Danimarka'da araştırma: Omicron varyantına karşı hatırlatıcı doz hâlâ etkili

Danimarka'da yapılan bir araştırma, Koronavirüs'ün Omicron varyantının iki doz aşıdan ve geçmişe enfeksiyondan kaçabildiğini ancak hatırlatıcı doz aşının enfeksiyona etkili olabileceğini gösterdi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Danimarka'da Kopenhag Üniversitesi, Danimarka İstatistik, Danimarka Teknik Üniversitesi ve Serum Enstitüsü'nden (SSI) 19 araştırmacının ortak çalışmasının ön bulguları, 12 bin hanede Omicron varyantının etkisini Delta ile karşılaştırdı.

SSI daha önce Omicron'un Delta'ya göre iki kat daha bulaşıcı olduğunu tespit etse de bu araştırmada sonuç, 1.5 kat daha bulaşıcı olduğunu gösterdi. SSI'dan doktor Camille Holten Moller, bulguyu "olumlu sürpriz" olarak değerlendirdi.

Roskilde Üniversitesi Pandemi Merkezi Başkanı Lone Simonsen, bulgularla ilgili "Benim şüphem, Omicorn'un kızamık kadar bulaşıcı olmasıydı. Değilmiş ve bu rahatlatıcı" dedi.

Öte yandan Camilla Holten Moller, Omicron'un dünyanın dört bir yanında hızla yayıldığını, baskın varyant haline geldiğini belirterek iki doz aşıdan ve geçmiş enfeksiyondan kaçarak kişiyi hasta edebildiğini vurguladı.

Moller "Görüşülen hanelerin büyük bir çoğunluğu dört-beş ay önce ikinci doz aşısını olmuştu. Bu noktada Omicron'a karşı korumanın yok olabildiğini görebiliyoruz. Öte yandan hatırlatıcı dozların enfeksiyonu engelleyebildiğini görmek iyi haber" dedi.

Danimarka'nın henüz son dalgada pik noktasına ulaşmadığı, ocak ortasında vakaların patlayabileceği de belirtildi.