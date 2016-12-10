Danimarka Başbakanı’ndan Binali Yıldırım’a basın özgürlüğü eleştirisi

Danimarka Başbakanı Lars Lokke Rasmussen'den Başbakan Binali Yıldırım'a basın özgürlüğü konusundaki endişeleri ilettiğini söyledi. Rasmussen "Medya, ifade özgürlüğü ve işten çıkarılan kişiler hakkındaki endişelerimizi dile getirdik. Bunlar bizim güçlü dostlar olduğumuz gerçeğini değiştirmez" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Danimarka Başbakanı Lars Lokke Rasmussen ile bir araya geldi. Çankaya Köşkü'ndeki görüşme öncesi Başbakan Yıldırım, konuk mevkidaşını makam aracından indiği sırada karşıladı. İki liderin tokalaşarak, poz vermesinin ardından görüşmeye geçildi. Basın kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü.

Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Başbakan Yıldırım'ın açıklamarından satır başları şöyle:

Teröre karşı Danimarka’yla olumlu işbirliğimizin bir terör örgütü olan ve darbe girişiminde başrolü oynayan FETÖ ile mücadele konusunda da devam etmesi en büyük arzumuzdur. Danimarka’nın bazı çevrelerce yürütülen karalama kampanyası hakkında Sayın Başbakan’a bilgi verme fırsatım buldu. Geçtiğimiz aylarda Danimarka Dışişleri Bakanı Sayın Jensen İncirlik’i ziyaret etti ve DEAŞ’a karşı koalisyonun çalışmalarını görme fırsatı oldu. Aynı zamanda darbe sonrası Türkiye’yle dayanışma içinde olduğunu bizlerle paylaştı. Sayın Başbakan’ın bugün koalisyon üyesi Danimarka’nın personeliyle bir araya gelecek. Koalisyonda birlikte olduğumuz Danimarka’nın Suriyeli mültecilere yönelik Türkiye’nin özverili çalışmalarını takip ettiğini görmekten mutluluk duyduk ve bu yükün AB tarafından daha iyi anlaşılmasının gereğine değindik. Ülkemizin AB’yle vurduğu 18 Mart mutabakatının tamamlanması ve sözlerin karşılıklı olarak yerine getirilmesinin öneminin altını çizdik. Danimarka her dönemde Türkiye’nin birliğe üyeliği destekleyen ülke olmuştur. Ekonomik ve ticari ilişkiler bağlamında 2012 yılında dönemin başbakanları Sayın Erdoğan ve Sayın Schmidt’in koyduğu 5 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak için çok fazla gayret etmemiz gerektiğinin farkındayız.

Tüm bunların yanı sıra Danimarkalı misafirlerimizin ülkemize yönelik ilgilerinin devam etmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Emlak sahibi olmaları da aramızdaki diyaloğun en önemli kanıtlarındandır. Sayın Başbakan ve heyetinin bu kısa ziyaretinde ülkemizde ağırlamaktan mutluluk duyuyor, teşekkür ediyorum.

Danimarka Başbakanı Lars Lokke Rasmussen konuşmasından satır başları şöyle:

Son derece yapıcı bir görüşmemiz oldu. İlk ziyaretim ama umarım son ziyaretim olmayacaktır. Birkaç ay önce bi darbe girişimi oldu. Bütün gece ayaktaydım. Şoke edici bir gelişmeydi. Kullanabildiğim en iyi Türkçe’yle desteğimi sundum. Demokrasinin herhangi bir alternatifi olmadığını düşünüyorum. Türk hükümetine desteğini ifade etti. Türkiye’yi çok yakın bir dost ve müttefik olarak görüyoruz. Danimarka’da yaşayan yoğun bir Türk nüfusu var. Son derece çalışkan insanlar. Türkiye’yi Avrupa ve Asya arasında bir köprü olarak görüyorum. İyi dostlar olarak atılacak adımları konuşma fırsatı bulduk. Aynı zamanda Türkiye’nin bu darbe girişimine karşı kendini koruması ve gereken adımları atma ihtiyacını belirledik ancak bu adımların orantısal olması önemli. Bu anlamda medya, ifade özgürlüğü ve işten çıkarılan kişiler hakkındaki endişelerimizi dile getirdik. Bunlar bizim güçlü dostlar olduğumuz gerçeğini değiştirmez.