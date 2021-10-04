Danilo Zanna ve eşi boşanıyor

MasterChef yarışmasının İtalyan şefi Danilo Zanna, 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek'ten boşanıyor. Zanna, Etiler'de yaşadıkları evden taşınarak, kendine ayrı bir ev tuttu.

Seyahat amaçlı geldiği Türkiye'de Tuğçe Demirbilek'le tanıştıktan sonra kalmaya karar veren Danilo Zanna, MasterChef yarışmasıyla Türkiye'de tanınan isimlerden biri olmuştu.

Hürriyet gazetesinin haberine göre; 2012 yılında evlenen ve 2013'te oğulları Zeno Tibet'i kucaklarına alan çift, şiddetli geçimsizlik nedeniyle geçtiğimiz günlerde evlerini ayırdıkları öğrenildi.



Henüz boşanma davası açmayan ikili, temmuz ayında birlikte tatil yapmıştı. O günden beri sosyal medyada birlikte fotoğraf paylaşmayan çiftin neden ayrıldığı şimdilik bilinmiyor.