Danilo Zanna'nın eşi ayrılık haberlerini doğruladı

Ayrılacakları iddia edilen MasterChef Türkiye yarışmasının İtalyan şefi Danilo Zanna'nın, 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek, ayrılık kararının doğru olduğunu açıkladı.

2012 yılında Tuğçe Demirbilek ile evlenen çift, şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma kararı aldı.

Boşanma kararının basına yansımasından sonra açıklama yapan Danilo Zanna, "Son zamanlarda yaşadığımız bazı fikir ayrılıklarımızı çözüme ulaştıramadığımız için bir ayrılık kararı aldığımız doğrudur. Başta oğlumuz Zeno Tibet'in daha sonra bizlerin yıpranmaması adına sevgili basın mensubu arkadaşlarımızdan konuyla alakalı olarak hassasiyetlerini rica ederiz" dedi.