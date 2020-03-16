Daniel Radcliffe: Harry Potter beni alkolik yaptı

Ünlü oyuncu Daniel Radcliffe, Harry Potter sonrası hayatında oluşan belirsizlikle tetiklendiğini söyleyerek alkole bu sebeple başladığını itiraf etti.

Harry Potter karakterini canlandıran 30 yaşındaki Radcliffe, alkol problemine sürüklenmesinin rolünün üzerinde oluşturduğu baskıdan kaynaklı olup olmadığını merak ettiğini belirtti.

Alkole 10 yaşında başladı

ntv'nin haberine göre; 11 yaşındaki büyücüyü oynayan Radcliffe, 10’lu yaşlarından itibaren ciddi düzeyde alkol tüketmeye başlamıştı. Radcliffe, daha sonra ne yapacağını bilememe korkusunun 8 filmlik serinin sonlarına doğru daha da kötü bir hal aldığını ifade etti.

Radcliffe dikkatlerin üzerine toplanmasıyla nasıl baş ettiğine dair soruyaysa, “Başlarda kötü düşünüyordum. Dışarı çıkıp sarhoş olduğumda bir anda dikkati üstüme çektiğimi fark ediyordum. Bu herhangi birinin sarhoş olması değildi çünkü. Bu durum tam da ‘Bakın Harry Potter barda sarhoş olmuş’ tepkisindeki gibiydi” ifadelerini kullandı.

"Ne yapacağımı bilmediğimden panikledim"

Ünlü oyuncu, "Bu insanlar için bir çeşit ilgi taşıyor ve alaycı bir ilgi. Bu doğal olarak insanlar için eğlenceli. Ben bu durumda hissettiğim şeyleri sevmiyordum. Potter’ın sonlarına doğru ve bittikten sonra çok fazla alkol tüketmeye başladım. Daha sonra ne yapacağımı bilmediğim için paniklemiştim" dedi.