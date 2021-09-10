Daniel Radcliffe, en sevdiği Harry Potter filmini açıkladı

Ünlü oyuncu Daniel Radcliffe, bu sen 20. yılını kutlayacak Harry Potter serisinde en çok sevdiği filmleri açıkladı.

J. K. Rowling'in aynı isimli romanlarından uyarlanan ve hem kitaplardan hem de filmlerden kendisine dünyanın en büyük hayran kitlelerinden birini oluşturmayı başaran Harry Potter serisinin yıldızı Daniel Radcliffe, ünlü bir YouTube kanalı olan Wired'e yaptığı açıklamalarda seriden sadece bir değil iki filmin favorisi olduğunu dile getirdi.

Webtekno'nun haberine göre, ünlü aktör, Harry Potter'ın 20. yıl dönümüne özel yaptığı açıklamada serinin içinde en çok sevdiği filmlerin Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı ve Harry Potter ve Ölüm Yadigarları: Bölüm 2 olduğunu dile getirdi.

İlk film çekildiğinde 12 yaşındaydı

Serinin ilk filmi, yani Harry Potter ve Felsefe Taşı yayınlandığı zaman Daniel Radcliffe henüz 12 yaşındaydı. Şu anda 32 yaşında olan aktör, yapmış olduğu açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Pek çok kişinin favori olarak belirtmediği 5. filmi gerçekten çok seviyorum. Bu filmde Gary Oldman'la epey çalışma fırsatım olmuştu. Ve o sırada biraz daha büyümüştüm bu yüzden bunu daha çok beğenebiliyordum. Ama izlemek açısından muhtemelen sonuncusu en iyisi."