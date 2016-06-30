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Kültür-Sanat

Daniel Craig, 'Mustang'in yönetmeni Deniz Gamze Ergüven'in yeni filminde oynayacak

Daniel Craig, "Artık Bond oynamaktansa bileklerimi keserim" demişti

30 Haziran 2016 12:12

İlk filmi ‘Mustang’le en iyi yabancı film dalında Oscar’a aday olarak büyük sükse yapan Türk yönetmen Deniz Gamze Güven, yeni projesi ‘Krallar’ için yıldızların peşinde. 1992’de Los Angeles’ta yaşanan halk isyanını merkezine alacak proje için Oscar’lı Halle Berry’yle el sıkışan Güven, şimdi de Bond rolüyle tanınan aktör Daniel Craig’le anlaşmak üzere. 

Dört kez James Bond’u canlandıran ve ‘Spectre’nin ardından “Artık Bond oynamaktansa bileklerimi keserim” açıklamasıyla dikkat çeken Craig, yapımcıların iki yeni film için yaptığı 100 milyon dolarlık teklifi de geri çevirmişti.

Habertürk'te yer alan habere göre; Güven’in teklifine sıcak bakan Craig, filmde isyanın çıktığı Simi Valley bölgesinde yaşayan az sayıdaki beyazdan birini canlandıracak.

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Daniel CraigDeniz Gamze ErgüvenKrallarJames Bond

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