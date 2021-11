Daniel Craig 'James Bond' karakterini bir kadın oyuncunun oynamasını istemediğini açıkladı

'No Time to Die' filmiyle James Bond serisine veda etmeye hazırlanan Daniel Craig, bu ikonik karakteri bir kadın oyuncunun canlandırmasını istemediğini "James Bond kadar iyi başka roller varken, bir kadın oyuncu neden James Bond’u oynasın ki?" sözleriyle açıkladı.

Sinema dünyasının en ikonik karakterleri arasında yer alan James Bond, 1 Ekim’de vizyona girecek 'No Time to Die' filmiyle sinemaseverlerin karşısına çıkacak. 2006 yapımı 'Casino Royale’den beri Bond’a hayat veren Craig, bu filmle seriye ve karaktere veda edecek. Uzun zaman önce belli olan bu durum karşısında serinin hayranları sıradaki James Bond’un kim olacağı konusunda tahminler yürüttü. Sinema kulislerinde bu konuda birtakım spekülasyonlar da ortaya çıktı.

Yapımcı Broccoli: Bond karakteri erkek olacak

Filmloverss'ın Collider'den aktardığı habere göre; bu spekülasyonlardan biri de Bond’a hayat verecek bir sonraki ismin bir kadın oyuncu olacağı yönündeydi. Hatta yapımcıların hikâyeyi Bond yerine farklı bir '007’ ile devam ettirebileceği, bu yeni '007’ın ise 'No Time to Die’da rol alan Lashana Lynch olacağı konuşulmaya başlanmıştı. Fakat James Bond filmlerinin yapımcılarından Barbara Broccoli, geçtiğimiz yıl verdiği bir röportajda Bond’un ten renginin değişebileceğini, ancak cinsiyetinin değişmeyeceğini açıklamıştı. Bond’un teninin renginin önemli olmadığını söyleyen Broccoli, bununla birlikte karakterin erkek olduğunu ve böyle kalacağını söyledi.

Barbara Broccoli ile beraber 'Casino Royale’de Daniel Craig ile birlikte rol alan Eva Green, James Bond’un her zaman erkek kalması gerektiğini belirtirken, Rachel Weisz da Ian Fleming’in karakteri bu şekilde tasarladığını ve bu şekilde kalması gerektiğini belirtmişti. Her iki oyuncu yeni kadın karakterler yaratmanın izlenmesi gereken doğru yol olduğunu savunmuştu.

"Bir kadın oyuncu neden James Bond’u oynasın ki?"

Bu isimlerin düşüncelerine Daniel Craig de destek verdi. Kısa bir süre önce Radio Times’a bir demeç veren Craig, ikonik karakteri bir kadın oyuncunun canlandırmasını istemediğini dile getirdi.

Bu konuda net ve kimilerine göre tartışmalı bir yanıt veren Craig, kadın oyuncuların ikonik kadın rollerine hayat vermesi gerektiğini savundu ve konuyla ilgili "Kadınlar ve siyah oyuncular için daha iyi roller olmalı. James Bond kadar iyi başka roller varken, bir kadın oyuncu neden James Bond’u oynasın ki?” açıklamasını yaptı.

Seyirci bir sonraki Bond'un Idris Elba olmasını istiyor

Şu ana kadar yapılan açıklamalar göz önüne alındığında, James Bond’un bir süre daha erkekler tarafından canlandırılmaya devam edeceği öngörülüyor. Bu durum, Idris Elba’yı bir sonraki Bond olarak görmek isteyen çok sayıdaki sinemasever için oldukça heyecan verici bir gelişme olarak değerlendirildi.

Öte yandan Barbara Broccoli, Die Another Day çıktığı dönemde Jinx (Halle Berry) karakterine odaklanan bir spin-off filmi çekmek istemiş ancak stüdyo tarafından geri çevrilmişti. Bu yüzden Bond’un yerini almasa da bir spin-off filmiyle hikâyesi anlatılan bir kadın 007 görmemiz mümkün. Hatta bu 007, No Time to Die’da Lashana Lynch tarafından canlandırılan Nomi de olabilir. Bunun cevabını önümüzdeki yıllarda öğreneceğiz.