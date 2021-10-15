Daniel Craig: Gay barlara gitmeyi tercih ediyorum

İngiliz oyuncu Daniel Craig, katıldığı bir podcast programında çok uzun süredir gay barlara gitmeyi tercih ettiğini açıkladı.

Huffington Post'ta yayınlanan habere göre, 53 yaşındaki ünlü aktör Craig, gay bar tercihini açıklayarak, “Sebeplerden biri, gay barlarda o kadar sık ​​kavga etmiyorum. Hetero barlarda sallanan agresiflerden çok sıkıldım ve onlara bir yumruk atmak istemiyorum. Çünkü bunu gençken çok yaptım” dedi.

Craig gay bar deneyimlerini şu sözlerle anlattı:

"Oralarda herkes havalıydı. Cinselliğinizi bir şekilde belirtmek zorunda değildiniz. Ayrıca çok güvenli yerlerdi. Üstelik orada kızlarla tanışabiliyordum, benim neden oradaysam aynı sebepten orada bir sürü kız var.”

Daniel Craig son olarak, James Bond filmi "No Time to Die"da rol aldı. Film, İngiliz aktörün James Bond karakterini 5. ve son kez canlandırdığı film olma özelliğini taşıyor.