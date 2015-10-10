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Daniel Craig: Bir daha James Bond oynamaktansa bileklerimi keserim

"Bir sonraki Bond umrumda bile değil"

10 Ekim 2015 00:37

Dördüncü kez Bond rolünde seyirci karşısına çıkacak olan İngiliz aktör Daniel Craig, ‘Spectre’nin efsanevi karakteri canlandırdığı son film olabileceğini açıkladı.

Habertürk'ün haberine göre Time Out Dergisi’ne röportaj veren ünlü aktör, esprili bir dille “Bir daha Bond oynamaktansa bileklerimi keserim” derken, kendisinden sonra Bond’u canlandıracak aktörle ilgili soruya da “Umurumda bile değil” yanıtını verdi.

47 yaşındaki aktör artık yeni projelere odaklanmak istediğini söylerken stüdyoyla bir film için daha anlaşması bulunduğunu ve Bond rolüne ancak para için dönebileceğini söyledi. 

James Bond serisinin 24'üncü filmi olan 'Spectre', Kasım ayında gösterime girecek.

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