Dan Brown'ın en sevdiği şehir İstanbul

Çok satanlar listesindeki Da Vinci Şifresi, Melekler ve Şeytanlar, Cehennem kitaplarının yazarı Dan Brown, D&R Kitap Fuarı’nın online etkinliklerinde Ece Vahapoğlu ile yaptığı söyleşide en sevdiği şehrin İstanbul olduğunu söyledi.

Mürekkep Haber’in haberine göre New York Times’ın en çok satanlar listesinde bir numarada olan Dan Brown, katıldığı online söyleşide yazmaya nasıl başladığını, yeni kitabını ve pandemi sürecini nasıl geçirdiğini anlattı.



Pandemi öncesi de evden çalıştığını söyleyen yazar, “Sadece seyahatlerime ara vermek zorunda kaldım.” dedi.



Çocukluğunda klasik müzik dinleyerek çocuk kitapları okuduğunu anlatan Brown, çocukluğuna gitmek istediği için Hayvanlar Senfonisi’ni yazdığını belirtti: “Ben 7 yaşında olsam ne okumak isterdim dedim ve bu kitapta onu yazdım. Kitap, biz yetişkinlerin de bildiği ama unuttuğu şeyleri içeriyor.”

"Yazarken matcha ve smoothie içiyorum"

Brown, en çok sevdiği şehrin İstanbul olduğunu ve şehrin mutfak, sanat ve tarihinden etkilendiğini söyledi: “İstanbul, iki kıtayı birbirine bağlayan, 3 imparatorluğa başkentlik yapmış, içinde Ayasofya’yı barındıran müthiş bir şehir. Yayıncımın rehberliğinde İstanbul’da müthiş zaman geçirdim.”

Hazırlık aşamasındaki yeni kitabını da anlatan Brown kitabın Robert Langdon serisi üzerine olduğunu söyledi: “Akşam 10’da uyuyup sabaha karşı 4’te uyanıyor; internet ve telefondan uzak üst kattaki çalışma odama geçiyorum; 5-6 saat boyunca romanımı yazıyorum. Yazarken kahve, matcha çayı ve ıspanaklı ve yaban mersinli smoothie içiyorum."