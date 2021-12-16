Damla Ersubaşı’nı eleştiren magazin yorumcusu Ebru Şancı: Kocam beni tartaklamıyor mu? Evet, vurmuyor ama her evde var

Yorumculuk yaptığı Magazin Masası programında şiddet gerekçesiyle boşandığı eski eşiyle barışan Damla Ersubaşı'dan bahseden Ebru Şancı’nın, “Ben kavga etmiyor muyum kocamla? Kocam beni tartaklamıyor mu? Evet, vurmuyor ama her evde var" sözleri dikkati çekti.

Yıllar önce yayınlanan Sihirli Annem dizisiyle tanınan Damla Ersubaşı, 2020 yılında 2 çocuğunun babası Mustafa Can Keser ile olaylı bir şekilde boşandı. İhanet ve şiddet iddialarıyla yollarını ayıran ikili, geçtiğimiz günlerde buzları eriterek barıştı. Teve 2'de yayınlanan Magazin Masası programında yorumculuk yapan Ebru Şancı da Ersubaşı'ya tepki gösterirken dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Madem şiddet gördün barışmasaydın"

2015 yılında futbolcu Alpaslan Öztürk ile evlenen ve 3 çocuk dünyaya getiren Ebru Şancı, eşiyle barışan Ersubaşı için "Eskiden kol kırılır yen içinde kalırmış. Şimdi Damla'nın en büyük hatası ortaya çıkarması. Madem şiddet olayını çıkarıyorsun o zaman barışmayacaksın. Bu adam için de kötü bir şey. Ama bunu halk bilmek zorunda değil. Polise gitsin. Duyurup sonra barışmayacaksın artık. Eğer kocanızı gerçekten seviyorsanız ve kopamıyorsanız adamı kötü adam ilan edip 3 gün sonra kocam bey diye paylaşma. Bindiğin dalı kesme" görüşünü ifade etti.

"Kocam beni tartaklıyor"

Canlı yayında sinirlerine hâkim olamayan Ebru Şancı, kendi evliliğinden bahsederken, "Ben kavga etmiyor muyum kocamla? Kocam beni tartaklamıyor mu? Evet, vurmuyor ama her evde var" şeklinde konuştu.

Partneri tepki gösterdi

Aynı programda yorumculuk yapan Esin Övet ise araya girerek, "Tartaklama derken... Bu iyi bir şeymiş gibi konuşmayalım" dedi. Şancı ise "Hayır asla... Ama her evde olan şey. Öyle kötü olarak tartaklama demiyorum" yanıtın verdi.