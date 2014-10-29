Damien Rice uzun bir aradan sonra yeni albümüyle dönüyor

Damien Rice, uzun bir aradan sonra üzerinde titizlikle çalıştığı yeni albümünü yayınlıyor. Yapımını Rick Rubin’le birlikte üstlendiği albüm 3 Kasım'da piyasaya sürülecek.

EMI Müzik Türkiye’deki habere göre, daha önce Run DMC, Johnny Cash ve Adele gibi isimlerle çalışan Rubin, “O” albümünün konserleri sırasında Damien Rice’ı izlediğinde kendisini favori sanatçısı ilan etmiş.

Damien Rice, Los Angeles’dan İzlanda’ya uzanan yolculuğunda “My Favourite Faded Fantasy” albümü için, aralarında arkadaşlarının da bulunduğu birçok yerli müzisyenle çalışarak kayıtlarını gerçekleştirdi.

2 milyon satış rakamına ulaşan ve 80 hafta İngiltere listelerinde üst sıralarda kalmayı başaran “O” ve Brit Ödülleri’ne aday olmuş olan “9” albümünün ardından Rice, yeni albümü “My Favourite Faded Fantasy” ile beklentileri fazlasıyla karşılayacağa benziyor.

Damien Rice “My Favourite Faded Fantasy”deki şarkı seçimlerinin metaforik anlamlar taşıdığını vurguluyor. Oldukça samimi bir albüm olan “My Favourite Faded Fantasy”de Damien, “kendi hatalarını kabullenerek yola devam etmek” ve hayat tecrübeleri gibi konulara vurgu yapıyor.

Damien Rice’ın yepyeni albümü “My Favourite Faded Fantasy”nin ön satışı iTunes’ta başladı.

İşte, Damien Rice'ın son albümünden yayımladığı “I Don't Want To Change You” klibi: