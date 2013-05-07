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Yaşam

Damattan düğününe gelmeyenlere tazminat davası!

Azeri bir damat düğününe davet ettiği halde gelmeyen misafirlere dava açtı

07 Mayıs 2013 11:08

Azerbaycan'da bir damat, düğününe davet ettiği 200 misafirden 80 konuğun gelmemesi üzerine, bu kişiler hakkında “Onlar benim şeref ve haysiyetimle oynadılar” diyerek dava açtı.

Azeri Dey.az haber sitesi, davayı kimin açmak istediğini belirtmezken Azerbaycan’daki gelenekleri ve ince hesapları bilmeyenlere geniş bir izahat da yayınladı. Bu izaahta göre, davanın açılması saygıdan ziyade ince mali hesap içeriyor.

Azerbaycan’da evlenecek çiftler genelde düğüne tanıdık tanımadık herkesi davet ediyor. Düğün seremonisi ve ardından restoran ziyafeti pahalı bir teşebbüs olduğu için damat ve gelin açısından ne kadar çok kişi gelirse kâr sayılıyor. Geline takılan para ve mücevherat sayesinde restoran masraflarının çıkartılması planlanıyor. Yeni evlilere değerli bir hediye getirmemek ise büyük ayıp sayılıyor.

Hurriyet'de yer alan habere göre, düğününe gelmeyen 80 konuğa damadın dava açması evde yapılan hesabın restoranda tutmaması hikayesinin devamı olarak gösteriliyor. Mahkeme davacı damadın başvurusunu kabul edip etmemeyi düşünürken, damadın da düğün gecesi için harcadığı parayı restorana nasıl ödeyeceğinin hesabını yaptığı belirtiliyor.

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