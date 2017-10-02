Damadı FETÖ'den tutuklanan Düzce Belediye Başkanı Keleş istifa etti

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE Belediye Başkanı Ak Partili Mehmet Keleş, görevinden istifa etti. Damadı Emre Kurt, geçen ağustos ayında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan Keleş, \"Şahsım ve yakınlarımla ilgili yürütülen çirkin kampanyanın partime ve kutsal davamıza daha fazla zarar vermemesi için, büyük bir heyecan ve istekle yürütmekte olduğum belediye başkanlığı görevimden istifa ediyorum\" dedi.

Başkan Keleş, istifasını yazı açıklama ile duyurdu. Uzun yılladır Düzce’ye ve Düzceliler\'e en güzel hizmetleri verebilmek için çalıştığını, yaptığı hizmetlerin ortada olduğunu ifade eden Keleş, şöyle dedi:

\"Ne yazık ki, biz Düzce’ye ve Düzcelilere hizmet etmek için gece gündüz çalışırken, birileri de beni ve benim üzerimden gönül verdiğim partimi yıpratmak için her türlü yalan, dedikodu ve iftiraları üretmekle meşgul oldular. Şahsım ve yakınlarımla ilgili yürütülen bu çirkin kampanyanın partime ve kutsal davamıza daha fazla zarar vermemesi için, büyük bir heyecan ve istekle yürütmekte olduğum belediye başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Bilinmesini isterim ki; şahsıma, aileme, Düzcemiz’e, partimize ve davamıza zarar veren bu çirkin iftira ve karalama kampanyalarını yürütenlerle hem hukuk önünde, hem de mahşer gününde hesaplaşacağım. Yine bilinmesini isterim ki, bu günden sonra canımdan aziz bildiğim ve gönülden bağlı olduğum yüce davama ve partime bağlılığım hangi düzeyde olursa olsun, her zamankinden daha üst seviyede artarak devam edecektir. Saygıdeğer dava kardeşlerime, mesai arkadaşlarıma, meclis üyelerimize ve sevgili Düzce halkına sonsuz sevgi ve saygılarımla.\"

DAMADI FETÖ\'DEN TUTUKLANDI

Başkan Keleş\'in işadamı olan damadı Emre Kurt, geçen Ağustos ayında Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı nöbetçi mahkemece, \'Örgüt üyesi olmak\' suçundan tutuklandı. Emre Kurt\'un tutukluğuna yapılan itiraz da reddedildi.

MAKAM OTOMOBİLİYLE DE GÜNDEME GELMİŞTİ

Başkan Keleş, damadının tutuklanmasından önce 2016 yılında da 650 bin TL\'ye aldırdığı makam otomobiline karşı yapılan eleştirilere verdiği cevapla gündeme gelmişti. Başkan Keleş, \"Tüm belediye başkanları Mercedes’le, Audi ile gelsin, Düzce Belediye Başkanı Passat mı çeksin yanlarına? Böyle mi olsun istiyorsunuz?\" demişti.

9 AKRABASI BELEDİYEDE

Başkan Keleş\'in, aralarında amcası, gelini ve yeğenlerinin bulunduğu 9 akrabasını belediyede üst düzey görevlerde çalıştırdığı da iddia edilmişti. 2014\'te belediye başkanı seçilen Mehmet Keleş, iddiaya göre amcası Şemsettin Yenersoy, teyzesinin kızı Mesude Özcan ile komşusu ve aile dostu Ali Güney\'i belediye başkan yardımcısı yaptı. Başkan Keleş\'in eşi Gönül Keleş\'in yeğeni Emre Kahraman\'ın Özel Kalem Müdürü, yeğenlerinden Ferit Girgin\'in Destek Hizmetleri Müdürü, Zeynan Karabacak\'ın Su ve Kanalizasyon Müdürü, Kenan Güreşçioğlu\'nun da Fen İşleri Müdürü olarak görev yaptığı ileri sürüldü. Başkan Keleş\'in, 2 yıl Özel Kalem Müdürlüğü\'nü yapan yeğeni Akif Keleş\'in geçen yıl Yazı İşleri Müdürlüğü görevine atadığı, gelini İlkay Karabulut Keleş\'i de basın danışmanı olarak görevlendirdiği iddia edilmişti.



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