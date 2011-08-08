Damadı bulana 10 bin euro

T24 -

Berlin polisi, 25 yaşındaki katil zanlısı Mehmet Yıldırım’la ilgili olarak 30’a yakın ihbarı değerlendiklerini, ancak henüz olumlu sonuç alamadıklarını bildirdi. Schengen ülkeleri genelinde aranan Yıldırım’ın yakalanmasına katkıda bulunacaklara 10 bin Euro ödül verileceği açıklandı.Berlin polisi ayrıca Yıldırım'ın hâlâ silahlı olduğuna dikkat çekerek, ailenin evi ve çevresinde güvenlik önlemlerinin sürdürüldüğünü de vurguladı.Komşularının ifadelerine göre, psikolojik sorunları olan katil zanlısı Yıldırım, 2005’te mülteci olarak Berlin’e geldi. Evlendikten sonra eşi Feride’nin büyük yardımlarıyla, bir döner büfesi açtı. Ancak 6 ay sonra iflas eden Yıldırım’ın bir komşusuyla ilişki kurması üzerine, eşi Feride’nin ailesinin yanına döndüğü ve boşanma davası açtığı da kaydedildi.