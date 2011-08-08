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Yaşam

Damadı bulana 10 bin euro

Berlin’de eski eşinin annesini, kız kardeşini öldüren Mehmet Yıldırım'ın yerini bildirene 10 bin euro ödül verilecek.

08 Ağustos 2011 03:00

T24 - Almanya’nın başkenti Berlin’de ayrıldığı eşi Feride’nin annesi 45 yaşındaki Nevin Çaçan ve 22 yaşındaki kızkardeşi Leyla Çaçan’ı kurşunlayıp öldüren, erkek kardeşi Ferit Çaçan’ı da ağır yaralayan Mehmet Yıldırım hâlâ yakalanamadı.



Berlin polisi, 25 yaşındaki katil zanlısı Mehmet Yıldırım’la ilgili olarak 30’a yakın ihbarı değerlendiklerini, ancak henüz olumlu sonuç alamadıklarını bildirdi. Schengen ülkeleri genelinde aranan Yıldırım’ın yakalanmasına katkıda bulunacaklara 10 bin Euro ödül verileceği açıklandı.

Berlin polisi ayrıca Yıldırım'ın hâlâ silahlı olduğuna dikkat çekerek, ailenin evi ve çevresinde güvenlik önlemlerinin sürdürüldüğünü de vurguladı.

Komşularının ifadelerine göre, psikolojik sorunları olan katil zanlısı Yıldırım, 2005’te mülteci olarak Berlin’e geldi. Evlendikten sonra eşi Feride’nin büyük yardımlarıyla, bir döner büfesi açtı. Ancak 6 ay sonra iflas eden Yıldırım’ın bir komşusuyla ilişki kurması üzerine, eşi Feride’nin ailesinin yanına döndüğü ve boşanma davası açtığı da kaydedildi.


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