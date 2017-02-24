Dallas Fed'e göre faiz artırımı "ne kadar erken o kadar iyi"

ABD Merkez Bankası (Fed) Dallas Başkanı Robert Kaplan, Fed yetkililerinden son dönemde gelen şahin açıklamalara bir yenisini bekledi.

Kaplan, Fed'in parasal sıkılaşmayı kademeli olarak ve sabırlı bir şekilde yapabileceğini ifade ederek, "Fed faiz artırımına ne kadar erken giderse o kadar iyi" dedi.

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Kaplan, ABD ekonomisinin bu yıl yüzde 2 büyümesini bekliyor ve görünümü tam istihdama yakın olarak değerlendiriyor.

"Fırsatı kaçırmayalım"

BusinessHT'de yer alan habere göre, bilanço küçültmek için faiz artırımlarında mesafe alınması gerektiğine dikkat çeken Dallas Fed Başkanı, çalışma arkadaşlarına martta faiz artırımı için fırsatı kaçırmama çağrısında bulundu ve sözlerine şöyle devam etti:

"Geç kalmaktansa erken hareket etmemiz daha iyi. Eğrinin gerisinde kalınan ve daha sonra daha agresifhareket edilen bir duruma düşmek istemem"

Ekonomistlere göre Kaplan'ın 'tam istihdam' görüşleri isşzilik başvurularının çizdiği görünümle de doğrulanıyor.

Geçtiğimiz günlerde pesimist ekonomi bloglarında sıklıkla referans verilen Wolf Street'te yayınlanan analizlerde perakende satışlar ve restoran harcamalarının tüketici tarafında görününden olumsuz bir profile işaret ettiğini savunan bulgular paylaşılmıştı.

Diğer taraftan dün imalat sektörü tarafında gelen Kansas Fed verisi de güçlü bir profil çizdi.