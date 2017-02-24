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Ekonomi

Dolardaki düşüş 7 haftanın zirvesinde

Dolar ve Euro'daki düşüş devam ediyor

24 Şubat 2017 18:35

Türk Lirası, dolar karşısında yaklaşık yüzde 0.3 gerileyerek haftalık kazançlarını azalttı. TL, bu haftaki işlemlerde 3.5561 ile yedi haftanın zirvesini gördü.

Dolar'ın TL karşısındaki yükelişinde yatırımcıların, ABD Başkanı Donad Trump'ın dünyanın en büyük ekonomisinde mali ve para politikalarının gidişatına ilişkin önemli konuşması öncesi, temkinli duruşu da etkili oluyor.

Dolar/TL , TSİ 14:42'de yüzde 0.33 artıda 3.5809'dan alıcı buldu. Türkiye'de iki yıl vadeli hazine tahvillerinin faizleri 8 baz puan artarak yüzde 11.09'a tırmandı.

Euro ise 3,78 seviyelerinde seyrediyor.

 

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dolardüşüş7 haftanın zirvesinde

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