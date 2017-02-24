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Ekonomi

Ekonomi Bakanı: Fed de bilmiyor ne yapacağını

Fed'in, mart ayı toplantısında faiz artırımına gidip gitmeyeceği merak ediliyor

24 Şubat 2017 14:06

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, mart ayı toplantısı öncesi veri ve açıklamaları ekonomi çevrelerinde yakından takip edilen Fed hakkında, "Tüm dünya Amerikan Merkez Bankası (Fed) ne yapacağını merak ediyor. Fed de bilmiyor ne yapacağını" yorumunda bulundu .

Fed Başkanı Janet Yellen'ın kongre konuşmasıyla mart olasılığı yeniden canlandı, veriler de güçlü bir profil çiziyor ancak kimi ekonomistlere göre verilerin altı boş olabilir. Piyasa da faiz artırımına son durumda yüzde 40'ın altında olasılık veriyor. Yani ne olacağı konusunda hâlâ bir konsensüs oluşmuş değil.

 "Fed de bilmiyor ne yapacağını"

Türk Amerikan İşadamları Derneği'nin (TABA-AmCham) düzenlediği 30. Yıl Gala Yemeği ve Ödül Töreni'nde konuşan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de bu duruma işaret ederek "Tüm dünya Amerikan Merkez Bankasının (Fed) ne yapacağını merak ediyor. Fed de bilmiyor ne yapacağını." dedi.

Türkiye ekonomisinin yaşanan sarsıntıları hafif hasarla atlattığını belirten Zeybekci, Türk lirasının dolar karşısındaki değer kaybının fazla abartıldığı yönündeki görüşlerini de yineledi.

"TL'nin dolar karşısındaki değeri, işsizlik rakamlarından daha önemli değildir"

Zeybekci, doların euro karşısında değer kazandığını hatırlatarak, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Türk lirasının dolar karşısındaki değeri Türkiye'deki işsizlik rakamlarından daha önemli değildir, büyüme rakamlarımızdan daha önemli değildir, cari açıktan ve enflasyondan da önemli değildir. Kurdaki denge kendi içinde mutlaka ve mutlaka oluşuyor. Tüm dünya Amerikan Merkez Bankasının (Fed) ne yapacağını merak ediyor. Fed de bilmiyor ne yapacağını."

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