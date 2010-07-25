Dalış bile yasak ama süper lüks otel geliyor

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Kissebükü'nün bakir kalmasını istiyoruz

Türkiye'deki mavi turun en önemli duraklarından Kissebükü Koyu'na süper lüks bir milyonerler kulübü yapılmak istenmesi tartışılıyor.Bodrum'un Mazı Beldesi sınırları içerisinde kalan doğa mirası Kissebükü Koyu, 13 Temmuz 2002'de 'Doğal Park' ilan edilmişti. Dalışa bile izin verilmeyen koyda, 2005 yılında bu kez 'turizm alanı' ilan kararı alınarak tahsise açıldı. 2008'in Aralık ayında ilk kez bir şirkete satılan araziye 22 Haziran 2009'da tesis yapılabilmesi için izin çıktı.Tesis izninden sonra ise tartışma başladı. Sivil toplum örgütleri ve Mazı köylülerinin bir kısmı projeye karşı çıkarak, protesto gösterileri düzenlediler. Bunun üzerine Bodrum'da bu konuda ciddi bir kamuoyu tepkisi doğdu.Son olarak Muğla İl Genel Meclisi'nin imar, çevre ve turizm komisyon üyeleri, Kissebükü Koyu'na giderek incelemelerde bulundu. Komisyon üyeleri, yatırımcı firma ve koya otel yapılmasına karşı çıkan çevrecilerle görüştü.Bölgeye otel yapacak şirketin yetkilisi Ahmet Çolakoğlu, Kissebükü Koyu'nda çok özel bir yatırım planladıklarını söyledi.Yatırım yapılacak alanın yaklaşık 160 dönüm olduğunu belirten Çolakoğlu, ''Yapacağımız tesis 450 yataklı. Nicelikten ziyade niteliğe dayanan. Sadece üst gelir grubunu hedefleyen dünya çapında 1500 milyarderi çekeceğimiz, Türkiye'de bu zamana kadar yapılmamış çok nitelikli, yüksek kalitede bir turizm yatırımı yapmak için projeler hazırlıyoruz. Oda kahvaltı en düşük yatak fiyatı 500 Euro'dan başlayacak. 17-18 bin Euro'ya kadar fiyatlar söz konusu. Zaten var olan yatak envanterinin çok büyük bir bölümü hep özel odalar, süit odalar, villalar. Dolayısıyla yüksek sezonda en düşük fiyat kişi başı 500 Euro ve yukarısı'' dedi.Çolakoğlu, "Buranın imarı 1994’te verilmiş. Ben iki yıl önce araziyi aldığımda imarlıydı. Türkiye Cumhuriyeti'nin bana verdiği mülkiyet hakkını sonuna kadar kullanacağım. 1.5 milyon dolar vererek projeyi çizdirdim" diye konuştu.Mavi Yol Girişimi Sözcüsü Filiz Dizdar ise Bodrum'da sürdürülebilir turizm istediklerini söyledi.Bodrum'da yeterince beton yapı bulunduğuna işaret eden Dizdar, ''Betona gelecek turistte para var, ama esnaf bu paradan faydalanamıyor. Esnafı zor durumda bırakan beş yıldızlı otellerimiz bolca var. Binalarımız da var. Artık çok az kalan bakir alanlarımız, öyle kalsın istiyoruz. Bu alanın bütünü daha önce birinci derecede arkeolojik SİT alanıydı. 1993'ten sonra sistemli şekilde üçüncü dereceye düşürüldü ve bir bölümü imara açıldı. Biz sürdürülebilir turizm derken alternatif turizmden söz ediyoruz'' dedi.''Mavi yolculuğun birinci ayağı Kissebükü bölgesidir. Milyonlarca tekne uğramıştır buraya, müşterisine hizmetini en iyi şekilde vermiştir. İstihdam sağladığından yerel ekonomiye de katkısı olmuştur. Ve olduğu gibi bırakıp gitmiştir burayı. Hiçbir değişiklik olmamıştır. Ama bir de otel olan yerlere bakın. İkisinin arasındaki fark ortada. Şu anda kamusal alanlar, kıyılar hepsi işgal edilmiş durumda. 'Kıyıda bir şey yapmayacağız' demelerine biz pek inanmıyoruz. Mutlaka kıyı kullanılacaktır. Mavi yolculuk için bakir alanlar lazım. Biz Kissebükü'nün bakir kalmasını istiyoruz.''''Burada siz 5 yıldızlı, 7 yıldızlı, 17 yıldızlı tesislerin yapılmasına izin verirseniz, bu koyları tamamen kaybederiz. Burada 200 milyon dolarlık tesis yatırımından bahsediliyor, ama öbür tarafta kaybedilecek 10 milyar Euro'luk bir yat sektörü var. Yat turizmini yok ettiğiniz zaman çok şey kaybederiz. Dolayısıyla burada yapılacak tesisin turizme getirdiklerinden çok daha fazla götürdüğü olacaktır.''