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Kültür-Sanat

Dali'nin kontesi açık artırmada

Dali’nin 1943 yılında yaptığı ve Mona Bismarck adıyla bilinen ancak The Kentucky Countess olarak da anılan portresi, Londra’da düzenlenecek açık artırmayla satışa sunulacak

31 Ocak 2013 01:05

Ünlü İspanyol ressamın bir parodi niteliğindeki portre çalışması, Sotheby's müzayede evi tarafından açık artırmayla satılacak.

Salvador Dali'nin 1943 yılında yaptığı ve "Mona Bismarck" adıyla bilinen ancak "The Kentucky Countess" (Kentucky Kontesi) olarak da anılan portresi, Londra'da düzenlenecek açık artırmayla satışa sunulacak.

Sotheby's Müzayede Evi'nin gerçekleştireceği müzeyedede eserin 5 milyon sterline satışa sunulması bekleniyor. 1933 yılında dünyanın en güzel giyinen kadını seçilen Kontes Mona Von Bismarck giyim tarzıyla Givenchy ve Cristobal Balenciaga gibi isimlere esin kaynağı olmasıyla biliniyor. Almanya'nın yüksek şansölyelerinden Otto von Bismarck'ın torunu Kont Albrecht von Bismarck-Schönhausen ile evlenen kontesin portresini yaptırmak için Dali'yi seçme fikri Sotheby's yetkililerine göre çok ironik. Çünkü kontes, Dali'nin kendi avangart imajını çok iyi yansıtacağını düşünür. Oysa Dali onu bir moda ikonundan çok daha farklı çizecektir. Hatta Sotheby's'in sürrealist sanat uzmanına göre Dali, bunu yaparken çok da eğlenmiştir...

İlk kez 1943 yılında müzayedeye çıkan eser, 5 Şubat'ta düzenlenecek müzayedede 46 lot numarasıyla satışa sunulacak.

 

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