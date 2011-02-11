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Yaşam

DALİ İLE BACON'UN TABLOLARINA REKOR FİYAT LONDRA (A.A)

11 Şubat 2011 13:34

-DALİ İLE BACON'UN TABLOLARINA REKOR FİYAT LONDRA (A.A) - 11.02.2011 - Sürrealist ressam Salvador Dali ile ekspresyonist İngiliz ressam Francis Bacon'ın tabloları, dün düzenlenen açık artırmada rekor fiyatlarla alıcı buldu. Sotheby's müzayede evinden yapılan açıklamada, Salvador Dali'nin 1929 yılında yaptığı "Paul Eluard'ın Portresi" adlı tablosunun 15,8 milyon avroluk rekor bir fiyata satıldığı belirtildi. Bir diğer açık artırmada ise Francis Bacon'ın "Lucian Freud'un portresi için üç çalışma" adlı tablosu 27,2 milyon avroya alıcı buldu. Tabloları satın alanların kimlikleri açıklanmadı.

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