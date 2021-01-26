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Yaşam

Dalgalar metreleri aştı; Edremit Körfezi'nde balıkçı tekneleri battı

26 Ocak 2021 19:00

Kuzey Ege'de öğle saatlerinde başlayan lodos kuvvetini artırarak etkisini sürdürüyor. Sahillerde boyu yaklaşık 4 metreyi bulan dalgalar oluştu. Kuvvetli lodos nedeniyle bazı balıkçı tekneleri battı.

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