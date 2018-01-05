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15 Temmuz Darbe Girişimi

Dalaman İlçe Jandarma Komutanı FETÖ'den gözaltında

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, 58'i muvazzaf asker, 12'si TSK'den daha önce ihraç edilen 70 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarmıştı

05 Ocak 2018 23:40

Konya merkezli 27 ilde, FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması"na yönelik başlatılan operasyonda Muğla'nın Dalaman İlçe Jandarma Komutanı M.A.  gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, Dalaman İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen M.A, Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin, işlemlerinin ardından soruşturma merkezi olan Konya'ya gönderildiği belirtildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması"nda yer aldıkları iddiasıyla 58'i muvazzaf asker, 12'si TSK'den daha önce ihraç edilen 70 şüphelinin yakalanması için 27 ilde eş zamanlı operasyon başlatılmıştı.

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Dalaman İlçe Jandarma Komutanı M A FETÖgözaltı

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