Daily Telegraph: Türkiye iç savaşa gidiyor

Daily Telegraph gazetesi yazarı Con Coughlin, "Türkiye'nin Kürtlerle savaşı sadece IŞİD'e yarayacak" başlıklı yazısında "Türkiye'nin yeni bir iç savaşa sürüklendiğini" öne sürüyor.

BBC Türkçe'nin çevirisine göre, Coughlin yazısında özetle şöyle diyor:

"Türkiye'nin IŞİD karşıtı koalisyona, bir yıl sonra İncirlik üssünü açması kutlanması gereken bir gelişme. Geçen sene bu zamanlar, ABD, Suriye ve Irak'taki IŞİD mevzilerini bombalamaya başladığında, en büyük handikapı, Türk askeri üslerine erişimi olmamasıydı. Erdoğan, koalisyona destek verme konusunda gönülsüz davrandı."

"Erdoğan'ın önceliği Suriye lideri Esad'ın devrilmesiydi. Onun bakış açısından IŞİD, Esad'ı yenilgiye uğratma ihtimali en fazla olan güçtü. Türkiye bu nedenle, Amerika'nın IŞİD'e karşı çabalarını desteklemeye gerek görmedi."

"Geçen ay Suruç'ta 32 kişinin öldüğü intihar saldırısından sonra Erdoğan fikir değiştirdi. Saldırıdan sonraki bir kaç gün içinde, Türk savaş uçakları Suriye'deki IŞİD hedeflerini bombalarken, Ankara nihayet Amerikan jetlerine izin verdi.

"Koalisyonun IŞİD'e karşı çabalarının başarısız olduğu yolundaki kaygıların artmakta olduğu bir dönemde, hafta sonunda İncirlik'e 6 Amerikan uçağının gelişi bir dönüm noktasının habercisi olarak görülebilirdi. Son istihbarat raporlarına göre, IŞİD, ABD'nin geçen Ağustos'ta hava operasyonlarına başlamasından sonra Irak ve Suriye'de hâkimiyetindeki toprakları genişletti."

"Ancak Türkiye'nin, koalisyonun hava saldırılarına gecikmiş desteğinin oyun değiştirici olabileceğine ilişkin umutlar, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın Kürtlerle savaşı yeniden başlatma kararıyla ciddi ölçüde sekteye uğradı."

Türklerle Kürtler 1984-2013 yılları arasında savaştı ve 40 bin kadar insan öldü. Şimdi tüm her şey Türkiye'nin yeni bir iç savaşa sürüklenmekte olduğuna işaret ediyor ve bunun koalisyonun IŞİD'le mücadelesine olumsuz etkileri olacak."

"Türkiye'nin müdahalesinden önce, Suriye'de iki savaş vardı. Biri Esad rejimine karşı, biri de IŞİD'e karşı. Türkiye'nin Kürtler'e saldırısı üçüncü bir savaş ve zaten şaşırtıcı derecede karmaşık olan bir savaş arenasında yeni bir komplikasyon."

"Batı ve müttefikleri açısından Türklerin Kürtlerle savaşının yeniden başlaması birkaç nedenle fayda sağlamayan bir şey. Kürt gruplar içindeki en savaşçı örgüt olan PKK, ABD ve diğer batılı güçler tarafından haklı bir şekilde terör örgütü olarak niteleniyor. Ancak PKK, IŞİD'e karşı en etkili savaşçılar olan Suriye merkezli gruplarla yakın ilişki içinde. Yeni gelen Amerikan uçaklarının Suriye'de IŞİD'e karşı savaşan Kürtlere destek sağlaması bekleniyor. PKK bu yüzden, Ankara'yı IŞİD'deki müttefiklerini korumak için Kürt mevzilerini bombalamakla suçluyor."