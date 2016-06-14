Daily Telegraph: Avrupa'daki göç krizine karşı Ankara'nın yardımı gerekli

Daily Telegraph, Türkiye'nin olası AB üyeliğini İngiltere'de yapılacak AB referandumu tartışmaları kapsamında, başyazılarından birinde ele aldı.

"Türk sorunu" başlığını taşıyan makalenin ilk satırlarında "AB referandumu kampanyası sırasında bize söylenmeyenler de söylenenler kadar önemli. Gelecek birkaç yılda AB'de kalma taraftarlarının itiraf etmediği ya da aksi yöndeki kanıtlara karşın karşı çıktığı gelişmeler olacak. Bunların belki de en problemlisi Türkiye'nin statüsü. " deniyor.

Daha sonra gazete, "Başbakan David Cameron'ın geçen Pazar günü BBC'de Türkiye'nin AB üyesi olmasını engelleyecek veto hakkını kullanıp kullanmayacağı sorusuna yanıt vermediğini ve böyle şeyin olmayacağını söylemekle yetindiğini" kaydediyor.

Daily Telegraph şöyle devam ediyor;

"Ancak İngiltere'nin uzun süredir yürüttüğü politika Türkiye'nin AB üyesi olmasına yardım etmek. Cameron 2010'da, başbakan olmasında kısa bir süre sonra 'Türkiye'nin AB üyesi olması ekonomimiz, güvenliğimiz ve diplomasimiz için hayati önemde' demişti. Bu tutumunu 2014'te de tekrarladı. Bu iki farklı tutum nasıl uzlaşacak? Cameron Türkiye'nin AB üyesi olmasını desteklemekle birlikte Ankara'nın insan haklarıyla ilgili koşullar da dahil, kriterleri yerine getirmesinin onlarca yıl alacağını söylüyor. Ama AB liderlerinin Türkiye'nin umutlarına taş koymakta isteksiz olmasının gerçek nedeni İslamcı terörle mücadelede cephe ülkesi olması ve Avrupa'daki göç krizine karşı koymakta Ankara'nın yardımının gerekliliği."

"Ankara'nın önemli kozları"

Daily Telegraph bu noktada Ankara'nın önemli kozlara sahip olduğunu ve bu nedenle Türk vatandaşlarına Schengen bölgesine vizesiz seyahat hakkının verileceğini vurguluyor. Gazete sızan diplomatik yazışmaların da İngiltere'nin de bazı Türk vatandaşlarına özel seyahat hakkı verebileceğini gösterdiğini yazıyor.

Gazetenin başyazısı, "Türkiye'nin AB'ye üye olmasının etkileri çok büyük ve bu etki sadece göç konusunda da değil. Neler olacağı bize referandumdan önce söylenmeli, sonra değil" ifadeleriyle sona eriyor.