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Dünya

Daily Sabah: Türkiye, Sarraf davasını BM'ye taşıyacak

İddiaya göre "ABD'nin Türkiye vatandaşlarını yargılayamayacağı" gerekçe gösterilecek

02 Aralık 2017 12:50

Daily Sabah, Ankara'nın ABD'nin İran'a yönelik ambargosunu deldiği iddiasıyla tutuklanan Türk-İran asıllı işadamı Reza Zarrab'ın tanık, eski Halkbank Genel Müdür yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın ise tanık olarak yer aldığı davayı, "ABD'nin Türkiye vatandaşlarını yargılayamayacağı" gerekçesiyle Birleşmiş Milletler'e (BM) taşımaya hazırlandığını öne sürüldü.

Daily Sabah’ta yer alan haber göre Türkiyeli yetkililer davanın Türkiye’ye karşı politik bir hal aldığı iddiasıyla Birleşmiş Milletler’e (BM) başvuracak. Habere göre Ankara ABD’nin Türkiye vatandaşlarını yargılayamayacağı iddiasını öne sürerek yapılacak başvuruda davada sunulan belgelerin yasadışı olduğu iddiası da yer alacak.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan davayla ilgili yaptığı açıklamada “Davadan ne çıkarsa çıksın biz doğru olanı yaptık. Biz ABD’ye böyle bir taahütte bulunmadık. Ambargoyu biz ihlal etmedik” demişti.

TIKLAYIN - Erdoğan: İran'a yönelik ambargoyu biz değil, bizzat ABD deldi!

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