Erdoğan: İran'a yönelik ambargoyu biz değil, bizzat ABD deldi!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD'nin İran'a yönelik ambargosunun Türkiye tarafından delindiği iddiasıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ABD’li Boeing ile İran arasında yapılan uçak alım-satım anlaşmasını örnek gösterdi. Erdoğan, ambargoyu bizzat ABD’nin deldiğini savunarak “Bu konuda yaşayacağımız sıkıntı yok” dedi.

Habertürk'ten Volkan Yanardağ'ın haberine göre Erdoğan, Adıyaman, Ağrı, Amasya, Antalya, Artvin, Bartın, Bingöl, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Giresun, Iğdır, Kırıkkale, Konya, Mersin, Trabzon ve Zonguldak’tan 51 milletvekiliyle bir araya gelerek değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda söz alan milletvekilleri, seçim bölgelerine ilişkin yeni yatırım taleplerini iletti. Erdoğan, 2018’de devam eden yatırımlara ağırlık vereceklerini belirterek, “Yeni yatırım için ısrarcı olmayın. Önce mevcutları bitirelim” diye konuştu. Erdoğan, 2019’da yapılacak üç seçim konusunda milletvekillerinden daha sıkı çalışmalarını isteyerek, “Vatandaş çabuk unutuyor. Kapı kapı dolaşıp yaptıklarımızı bıkmadan usanmadan anlatın” dedi.

Taşeron konusu

Başbakan Binali Yıldırım’ın göreve geldikten sonra gündeme getirdiği “Cazibe Merkezleri” projesi de gündeme geldi. Erdoğan, desteklerin yatırım teşvik bölgelerine göre yapılacağını belirtti. Taşeronda çalışan işçilerle ilgili düzenlemenin TBMM gündemine geleceğini ifade eden Erdoğan, 2018 bütçesinin Meclis’te Genel Kurul görüşmelerinin ardından bu konunun ele alınacağını söyledi. Erdoğan, taşeron düzenlemesinin TBMM’den geçmesinin ardından çalışmalara bir süre ara verileceğini duyurdu.

Toplantıda, yatay mimari konusu da konuşuldu. Erdoğan, “Çarpık yapılaşmaya son vereceğiz. Bunun takipçisi olacağım. Binalar artık dikey olmayacak” dedi. Toplantıda milletvekilleri, TOKİ, öğrenci yurtları ile ilgili sıkıntıları da Cumhurbaşkanı’na iletti.

Uyum mesaisi

Çalışmalarını dün İstanbul’da sürdüren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan cuma namazını Yıldız Hamidiye Camii’nde kıldı. Daha sonra Yıldız Sarayı Mabeyn Köşkü’ne geçen Erdoğan AKP kurmaylarını kabul etti. Erdoğan akşam saatlerinde de Başbakan Binali Yıldırım ile bir araya geldi. AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal görüşmenin içeriğine ilişkin “Uyum yasaları konusunda uzunca bir zamandan beri TBMM AKP Grubu’ndan, yine partimizden ve diğer uzmanlardan oluşan bir heyet, Seçim İşleri Başkanı’mızın başkanlığında çalışmalarını sürdürmekteydi. Bu çalışmaların neticesinde bugün Sayın Genel Başkan’ımızla Sayın Cumhurbaşkanı’mızla yapılan bu çalışmaların istişaresini yapacağız” dedi.