Dâhi ve duygusal bir robotun hikâyesi: Chappie

District 9 ve Elysium gibi filmleriyle tanınan Güney Afrikalı yönetmen Neill Blomkamp'ın yeni filmi "Chappie"de, yapay zekâya sahip bir robotun hikâyesi anlatılıyor. Bilimkurgu-komedi türündeki filmin başrollerinde; Hugh Jackman, Sigourney Weaver, Sharlto Copley ve Dev Patel bulunuyor. Filmde ayrıca, Güney Afrikalı müzik grubu Die Antwoord'un vokalistleri Watkin Tudor Jones ve Yolandi Visser de rol alıyor.

Yönetmen Blomkamp'ın 2004'te yönettiği kısa filmi "Tetra Vaal"dan uyarlanan filmde, doğumu sırasında kaçırılan, dâhi ve hissedebilen bir robot olan Chappie'nin oldukça tuhaf aile tarafından evlat edinildikten sonra başına gelenler anlatılıyor.

6 Mart 2015'te tüm dünyada ve ülkemizde vizyona girmesi beklenen filmin ilk resmî fragmanı yayımlandı: