T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Dâhi ve duygusal bir robotun hikâyesi: Chappie

District 9 ve Elysium gibi bilimkurgu filmleriyle tanınan Neill Blomkamp'ın yeni filmi 'Chappie'nin ilk fragmanı yayımlandı

05 Kasım 2014 22:59

District 9 ve Elysium gibi filmleriyle tanınan Güney Afrikalı yönetmen Neill Blomkamp'ın yeni filmi "Chappie"de, yapay zekâya sahip bir robotun hikâyesi anlatılıyor. Bilimkurgu-komedi türündeki filmin başrollerinde; Hugh Jackman, Sigourney Weaver, Sharlto Copley ve Dev Patel bulunuyor. Filmde ayrıca, Güney Afrikalı müzik grubu Die Antwoord'un vokalistleri Watkin Tudor Jones ve Yolandi Visser de rol alıyor.

Yönetmen Blomkamp'ın 2004'te yönettiği kısa filmi "Tetra Vaal"dan uyarlanan filmde, doğumu sırasında kaçırılan, dâhi ve hissedebilen bir robot olan Chappie'nin oldukça tuhaf aile tarafından evlat edinildikten sonra başına gelenler anlatılıyor.

6 Mart 2015'te tüm dünyada ve ülkemizde vizyona girmesi beklenen filmin ilk resmî fragmanı yayımlandı:

 

ETİKETLER

chappierobotyapay zekaduygusaldahihissedenneill blomkampdie antwoordtetra vaalhugh jackmansigourney weaverdev patelsharlto copleyfilmfragmanbilimkurgukomedivizyon

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24