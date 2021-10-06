"Dahi köpekler"; araştırmalar bazı köpeklerin 100'e kadar oyuncak ismi öğrenebildiğini gösterdi

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Macar bilim insanları, altı “dahi köpekle” yaptıkları araştırma sonucu, bazı köpeklerin çeşitli komutların yanı sıra oyuncakların isimlerini de öğrenebildiğini tespit etti. Araştırmada yer alan köpekler arasında 100 oyuncak ismi öğrenen oldu.

The Guardian’da yer alan habere göre, Macar bilim insanları dünyanın dört bir yanında “dahi köpek” olarak nitelendirilen, oyuncakların isimlerini tanıyabilen köpekleri araştırdı.

Araştırmalar sonucunda Macaristan’dan Max, Brezilya’dan Gaia, Hollanda’dan Nalani, ABD’den Squall, Norveç’ten Whisky ve İspanya’dan Rico isimli altı köpek bulundu. Altı köpek de 28’den fazla oyuncağın adını bilirken aralarından bazıları 100’e kadar oyuncak ismini öğrendi.

Budapeşte’de bulunan Eötvös Lorand Üniversitesi’nden Dr. Claudia Fugazza “Bu özel yetenekli köpekler inanılmaz bir hızla oyuncakların adını öğrenebiliyor” dedi.

Royal Society Open Science isimli dergide yayımlanan araştırma, bu köpeklerin bir iki ay sonra da oyuncak isimlerini hatırlayabildiğini gösterdi.

“Dahi köpek” olarak adlandırılan köpeklerin çeşitli cinslerden olduğu belirtildi.