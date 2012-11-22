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Yaşam

Yoksulluk onu mucit yaptı

13 yaşındayken tek başına pil üretmeyi başaran genç Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT)'nün konuğu oldu

22 Kasım 2012 14:14

Sierra Leone'li genç dâhi Kelvin Doe radyo istasyonu kurunca dünyanın en saygın okullarından Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) tarafından ağırlandı.

16 yaşındaki Doe, 13 yaşındayken ailesinin elektrik sıkıntısı çekmesi üzerine çöpten topladıklarıyla tek başına pil üretmeye başladı. Bir süre sonra jeneratör de üreten genç, radyo istasyonu kurunca dehasının ünü yayıldı. MIT’de okuyan Sierra Leone’li bir doktora öğrencisinin haberdar etmesi üzerine enstitü, Doe’yu 2 haftalık bir programa davet etti.

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, ABD’deki programa bugüne dek katılan en genç kişi olduğu açıklanan Doe yeteneğini ticarete de döktü. Yaşadığı bölgeden 12 arkadaşına ufak miktarlarda para ödeyen Doe partiler düzenliyor. Radyo istasyonunda programlar yapıyor. Ürettiği teknolojik cihazları partilerde DJ’lik yapmak için kullanan Doe’nun arkadaşları radyo için röportajlar da gerçekleştiriyor.

CNN’e konuşan Doe, “Çok fazla elektriğimiz yok. Işıklar haftada bir kez geliyor. Onun dışında hep karanlıkta kalmak zorundayız. Bu yüzden ben de kendi jeneratörümü ürettim” diyor.

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