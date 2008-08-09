Daha zararsız ürünler

Kuşlar, yarasalar ve arılar

Uluslararası 20 sanatçı ve tasarımcı, soyu tükenmekte olan İngiliz canlı türleri için geri dönüşümlü malzemelerden kuş evleri tasarladılar.



27 Haziran’da Londra Phillips de Pury&Company sanat galerisinde, açık artırma ile satışa sunuldu. Tomoko Azumi, Jurgen Bey, David Austen, Michael Young ve Stuart Haygarth gibi isimler açık arttırma için kuş evleri tasarladılar.



Açık arttırma ve sergi sırasında katılımcılar, soyu tükenen kuş, yarasa ve arıların ekolojik sistemi olumsuz olarak nasıl etkilediği konusunda bilgilendirildiler. www.phillipsdepury.com







Michael Young tasarımı kuş evi.









Çevreye duyarlı moda: Boa



Bilinçli ve tasarıma değer veren akımların gündemde olduğu 2008 yaz döneminde moda tasarımında genç bir marka geldi. Sena Çevik ve Seray Cengiz tarafından yaratılan Boa; yüzde yüz organik pamuktan üretilen, genç moda tasarımcısı Canan Hancıoğlu’nun desteğiyle hazırlanan koleksiyonu ve her sezon öne çıkaracağı, Boa için özel tasarlanan illüstrasyonları ile doğal, yalın ve rahat bir tasarım markası olmayı hedefliyor.



Marka ilk olarak Galatasaray’daki Lazy mağazasında satışa sunuldu. Ürünlerinde sadece özel sertifikalı yüzde yüz organik pamuk kullanan Boa, baskı aşamasında da organik boya kullanarak tene uyumlu dokusuyla da dikkat çeken duyarlı bir tasarım markası alternatifi yaratıyor. www.boastudio.org















Enerji tasarruflu led’ler

Led aydınlatma teknolojisini kullanarak, sunduğu enerji tasarrufu ve yüksek aydınlatma gücüyle yüksek performans sergileyen Häfele’nin ‘Slide Led Slide’ aydınlatma serisi tasarım ve performansı birleştiriyor.



Kullanılan ileri teknoloji ve üretim kalitesi ile dikkat çeken Slide serisi, kare şeklindeki tasarımıyla diğer spot aydınlatmalardan farklılaşarak yalın tasarımıyla, yaşam alanlarında modern bir atmosfer yaratı yor. Dream Led aydınlatma serisi ise mobilya yüzeylerine monte edilerek, yaşam alanlarında düşük enerjili bir aydınlanma sağlıyor. www.hafele.com.tr







