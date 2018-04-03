Daha önce beraat etmişti | Hasan Cemal, "Çekilme Günlüğü" davasında yeniden yargılandı; 3 ay 22 gün hapis cezası verildi

PKK'nın 2013'te Türkiye sınırları dışına çıkma sürecini takip ettiği “Çekilme Günlüğü” yazı dizisi nedeniyle 13 yıla kadar hapisle yargılanan ve beraat eden T24 yazarı Hasan Cemal, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’nin (istinaf mahkemesi) bu kararı 10 Kasım 2017’de bozmasının ardından bugün (3 Nisan 2018) ikinci kez hâkim karşısına çıktı.

Mahkeme heyeti Hasan Cemal'i 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, Cemal'in daha önce İstanbul 22.Ağır Ceza Mahkemesi'nde de aynı olayla ilgili 1 yıl 3 ay hapis cezası almasını dikkate alarak infazın 3 ay 22 gün üzerinden uygulanmasına karar verdi.

Heyet, "sanığın bir daha suç işlemeyeceği yönünde olumlu kanaat oluştuğu" gerekçesiyle sanık Hasan Cemal'in cezasının ertelenmesine hükmetti; hakkında bir yıl da denetim süresi belirlendi.

Ne olmuştu?

Hasan Cemal hakkında "beraat kararı" verilmesiyle sonuçlanan dava, "Çekilme Günlüğü" adlı yazı dizisinin yayımlanmasından 4 yıl sonra açılmıştı. Yazının yayınlanmasından yaklaşık dört yıl sonra açılan davanın ilk duruşması 9 Mart 2017’de İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmüştü.

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Savcı 13 yıl istemişti

İddianamede, Terörle Mücadele Kanunu'nun 7'nci maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca 7,5 yıla kadar hapis cezası istenen Hasan Cemal için duruşma savcısı, Türk Ceza Kanunu'nun 43'üncü maddesi uyarınca da ek ceza talep etmiş, TCK'nın 43'üncü maddesi 'zincirleme suçlar'da cezanın 4'te 3 oranına kadar arttırılmasını öngördüğü için, Cemal hakkında talep edilen toplam hapis cezası 13 yıla ulaşmıştı. Hasan Cemal'in ayrıca TCK 53'üncü maddesi uyarınca, kamu haklarını kullanmaktan men edilmesi de istenmişti.

Hasan Cemal: Barışı savunmaya devam edeceğim

Hasan Cemal, 9 Mart 2017'de İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada hakkındaki suçlamayı redderek şunları söylemişti:

"O dönem zaten barış savunuluyordu. Barışın yolu açılmak isteniyordu. Dağın yolu kapatılmak isteniyordu. Bir gazeteci olarak yazdıklarım vakti zamanında dağın yolu nasıl açıldı. Şimdi nasıl kapanacak sorusunun cevabını aramaktan ibaretti. Bu tamamen bir gazetecilikti. Benim 2013 yılında yazdıklarımı bugün hapislik bir dava konusu haline getirmek gazeteciliği cezalandırmaktır. Savaşı, terörü ve şiddeti değil barışı savunuyorum. Barışı savunmaya da devam edeceğim. Beraatimi istiyorum."

Beraat çıkmıştı

Hulusi Pur’un başkan, Halit İçdemir ve Çağlayan Özbay’ın üye olduğu İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 31 Mart 2017'deki duruşmasında yazı içeriği, yazının yazıldığı tarih ve tüm dosya kapsamı değerlendirildiğinde atılı suçun unsurlarının oluşmadığına karar verilmişti.

İstinaf bozdu

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi 10 Kasım 2017’de Hasan Cemal hakkındaki üç dosyayı karara bağlamıştı. "Çekilme Günlüğü" yazı dizisi nedeniyle 13 yıla kadar hapisle yargılanan Cemal hakkında verilen beraat kararını bozan mahkeme, "Fehman Hüseyin" başlıklı yazısında "silahlı terör örgütünün propagandasını yaptığı" iddiasıyla verilen 1 yıl 3 aylık hapis cezasını onamıştı. Hasan Cemal’in bu cezası 2 yıl süreyle ertelenmişti. Mahkeme, 676 sayılı kanun hükmünde kararnameyle (KHK) kapatılan Özgür Gündem ile dayanışma amacıyla nöbetçi yayın yönetmenliği yapan Hasan Cemal'e "terör örgütünün açıklamalarını yayımladığı" iddiasıyla verilen 6 bin lira adli para cezasını da "uygun bulmuştu."

İstinaf mahkemesi, Hasan Cemal'in 2 cezasını onarken hakkındaki beraat kararını bozdu!