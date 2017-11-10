İstinaf Mahkemesi, Hasan Cemal'in 2 cezasını onarken hakkındaki beraat kararını bozdu!

İstinaf Mahkemesi, T24 yazarı Hasan Cemal hakkındaki üç dosyayı karara bağladı. "Çekilme Günlükleri" yazı dizisi nedeniyle 13 yıl hapisle yargılanan Cemal hakkında verilen beraat kararını bozan mahkeme, "Fehman Hüseyin" başlıklı yazısında "silahlı terör örgütünün propagandasını yaptığı" iddiasıyla verilen 1 yıl 3 aylık hapis cezasını onadı. Hasan Cemal’in bu cezası 2 yıl süre ile ertelendi.

Mahkeme, 676 sayılı kanun hükmünde kararnameyle (KHK) kapatılan Özgür Gündem ile dayanışma amacıyla nöbetçi yayın yönetmenliği yapan Hasan Cemal'e "terör örgütünün açıklamalarını yayımladığı" iddiasıyla verilen 6 bin lira adli para cezasını da "uygun buldu."

Ne olmuştu?

Hasan Cemal hakkında "beraat kararı" verilmesiyle sonuçlanan dava, "Çekilme Günlükleri" adlı yazı dizisinin yayımlanmasından 4 yıl sonra açılmıştı. Hulusi Pur’un başkan, Halit İçdemir ve Çağlayan Özbay’ın üye olduğu İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 31 Mart 2017'deki duruşmasında yazı içeriği, yazının yazıldığı tarih ve tüm dosya kapsamı değerlendirildiğinde atılı suçun unsurlarının oluşmadığına karar verilmişti.

Cemal'in "Fehman Hüseyin" başlıklı yazısı nedeniyle 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada iddianameyi, "FETÖ" suçlamasıyla müebbet hapsi istenen savcı Murat İnam hazırlamıştı. İddianamede, "PKK'nın cebir ve şiddet içeren eylemlerini meşru göstermeye çalışan açıklamalarına yer verildiği, Fehman Hüseyin isimli şahıstan övgü dolu sözlerle bahsettiği, böylelikle şüphelinin üzerine atılı suçları işlediği" iddiası öne sürülmüştü. Soruşturma, BİMER'e yapılan ihbar üzerine başlatılmış; savcı, Cemal'in Terörle Mücadele Kanunu 7. madde kapsamında, Türk Ceza Kanunu'nun 215, 53. maddeleri uyarınca cezalandırılmasını talep etmişti. 14 Şubat 2017'de görülen davada mahkeme heyeti, Cemal'e 1 yıl 3 ay hapis cezası verilmesine hükmetmişti. Ceza, 2 yıl süre ile ertelenmişti.

TIKLAYIN - Hasan Cemal'in suçlamalara konu olan "Fehman Hüseyin" başlıklı yazısı

KHK ile kapatılan Özgür Gündem için düzenlenen "nöbetçi yayın yönetmenliği" kampanyasına katılan Hasan Cemal, Nadire Mater, Jülide Kural, Murat Uyurkulak ve Yıldırım Türker ile birlikte yargılandığı davada, 7 Mart 2017'de hâkim karşısına çıkmıştı. Cemal, hakkında 7,5 yıl hapis istemiyle açılan davada "terör örgütü propagandası" suçlamasından beraat ederken, "terör örgütünün açıklamalarını yayımladığı" iddiasıyla 6 bin lira adli para cezasına çarptırılmıştı.