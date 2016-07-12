Daha fit görünmeniz için 8 küçük ipucu

Doğru renk, desen, kumaş ve ayakkabı seçimleri gibi küçük hilelerle daha fit ve estetik görünmek mümkün.

Hürriyet'in daha fit görünmeniz için derlediği 8 ipucu şöyle:

1. Küçük desenli elbiseler

Minik çiçek veya yıldızlı koyu bir elbise sizi olduğunuzdan bir beden daha zayıf bir görüntüye kavuşturur. Geometrik şekiller ve büyük desenlerden ise olabildiğince kaçınmalısınız.

2. Kaliteli kesim

İyi kesim bir elbise kilolu olsanız bile sizi daha fit gösterir. Bedeninizi çok sıkmayan ya da bol durmayan bir kesim her zaman en ideal ölçüdür.

3. Doğru etek boyu

Etek boyu ince görünmede oldukça önemli. Eğer bacaklarınız kalınsa mini etek giymek sizin için uygun olmayabilir. Bunun yerine diz hizasında pilili etekler giymek bacak kusurlarınızı kamufle eder. Ayrıca dize kadar uzanan etek modelleri de ince görünmenizde etkili olabilir.

4. Koyu renkler

Klasik yöntemlerden olan koyu renk seçimi zayıf görünmede en kestirme yollardan biri. Siyah veya lacivert tek renk elbiseler doğru tercihler olabilir. Bunun yanında vücudunuzun altına koyu renk etek veya pantolonlar giymek de zayıf görünmenin bir diğer yolu.

5. V yaka üstler

V yaka bluzlar ince görünmenin en basit yollarından. Derin V yaka bluz veya gömlekler vücudun üst bölümünü daha uzun ve ince gösterir.

6. Blazer ceket

Bel kısmı vücuda oturan blazer ceketler bel bölgesinde sorun olanlar için ideal seçeneklerden. Ayrıca blazer ceketinizi uzun seçerek basen bölgenizdeki kusurları da gizleyebilirsiniz. Koyu renk blazerler bu iş için biçilmiş kaftan.

7. Düz kesim pantolonlar

Bacakları ve baseni daha ince göstermenin yolu ise düz kesimli koyu renk pantolonlara yönelmek. Boyuna ince çizgili pantolonlar da bacakları ince gösteren bir başka yöntem. Bu pantolonları V yaka bluzlar veya bele oturan blazer ceketlerle tamamlamak ise mükemmel bir görünüm yaratır.

8. Yüksek ökçeler

Topuklu ayakkabılar vücudunuzu daha fit ve ince gösterir. Özellikle açık stiletto modellerine yönelmeniz zayıf görünmenin en basit yollarından biridir.