T24 LogoT24 Logo
Gündem

Dağlıca şehitleri baba ocağına gidiyor

Genelkurmay Başkanı Necdet Özel, Kara ve Jandarma komutanlarının hazır bulunduğu törene, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin de katıldı

20 Haziran 2012 12:46

Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki çatışmada şehit düşen 8 askerin naaşı helikopterle Van’a getirildi. Şehitler için Jandarma Filo Komutanlığı’nda tören düzenlendi. Özgeçmişleri okunan şehitler buradan uçakla Ankara’ya, oradan da memleketlerine gönderilecekler. Şehitlerin naaşlarının öğle saatlerine kadar memleketlerine ulaştırılması planlanıyor.

 

7 ilde cenaze töreni

 

8 şehit için 7 kentte cenaze töreni düzenlenecek: İzmir, Trabzon, Konya (2), Samsun, Mersin, Giresun ve Diyarbakır...

Piyade Er Mustata Türkmen – İzmir

Piyade Komando Er Ali Yasin Erosmanoğlu - Trabzon

Astsubay Kıdemli Çavuş Ali Gümüş ve Piyade Ulaştırma Er Samet Bütün – Konya

Piyade Er Umut Bulut - Samsun

Piyade Er İsa Sayın - Mersin

Piyade Er Yaşar Doymuş - Giresun

Piyade Onbaşı Cahit Kılıç - Diyarbakır

ETİKETLER

dağlıcaşehitler

İlgili Haberler

Hakkari'de 8 asker şehit oldu, vali 10 PKK'lının öldüğünü açıkladı

Dağlıca bölgesinde PKK'lılar ile güvenlik güçleri arasında dün gece geç saatlerde çatışma çıktı

Ailesi, şehidi Tekirdağ'da biliyormuş!

Hakkari'de şehit olan Piyade Onbaşı Cahit Kılıç'ın Hani ilçesindeki baba evinde yas var

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24