Dağlıca şehitleri baba ocağına gidiyor

Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki çatışmada şehit düşen 8 askerin naaşı helikopterle Van’a getirildi. Şehitler için Jandarma Filo Komutanlığı’nda tören düzenlendi. Özgeçmişleri okunan şehitler buradan uçakla Ankara’ya, oradan da memleketlerine gönderilecekler. Şehitlerin naaşlarının öğle saatlerine kadar memleketlerine ulaştırılması planlanıyor.

7 ilde cenaze töreni

8 şehit için 7 kentte cenaze töreni düzenlenecek: İzmir, Trabzon, Konya (2), Samsun, Mersin, Giresun ve Diyarbakır...

Piyade Er Mustata Türkmen – İzmir

Piyade Komando Er Ali Yasin Erosmanoğlu - Trabzon

Astsubay Kıdemli Çavuş Ali Gümüş ve Piyade Ulaştırma Er Samet Bütün – Konya

Piyade Er Umut Bulut - Samsun

Piyade Er İsa Sayın - Mersin

Piyade Er Yaşar Doymuş - Giresun

Piyade Onbaşı Cahit Kılıç - Diyarbakır