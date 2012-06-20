Dağlıca şehitleri baba ocağına gidiyor

Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki çatışmada şehit düşen 8 askerin naaşı helikopterle Van’a getirildi. Şehitler için Jandarma Filo Komutanlığı’nda tören düzenlendi. Özgeçmişleri okunan şehitler buradan uçakla Ankara’ya, oradan da memleketlerine gönderilecekler. Şehitlerin naaşlarının öğle saatlerine kadar memleketlerine ulaştırılması planlanıyor.
7 ilde cenaze töreni
8 şehit için 7 kentte cenaze töreni düzenlenecek: İzmir, Trabzon, Konya (2), Samsun, Mersin, Giresun ve Diyarbakır...
Piyade Er Mustata Türkmen – İzmir
Piyade Komando Er Ali Yasin Erosmanoğlu - Trabzon
Astsubay Kıdemli Çavuş Ali Gümüş ve Piyade Ulaştırma Er Samet Bütün – Konya
Piyade Er Umut Bulut - Samsun
Piyade Er İsa Sayın - Mersin
Piyade Er Yaşar Doymuş - Giresun
Piyade Onbaşı Cahit Kılıç - Diyarbakır