Ailesi, şehidi Tekirdağ'da biliyormuş!

Hakkari Dağlıca'da şehit olan Diyarbakırlı Piyade Onbaşı Cahit Kılıç'ın, ailesine vatani görevini Hakkari'de yaptığını söylemediği öğrenildi. Baba Kılıç, "Bize Tekirdağ'da olduğunu söylüyordu" dedi.

İlçeye bağlı Gürbüz beldesinde, 11 çocuklu Kılıç ailesinin en büyük çocuğu olan şehit Piyade Onbaşı Cahit Kılıç'ın, ailesinin tedirgin olmaması için Hakkari'de vatani görevini yaptığını söylemediği bildirildi.

Acı haberle sarsılan ve konuşmakta güçlük çeken şehidin babası Galip Kılıç, oğlu Cahit'in vatani görevini Tekirdağ'da yaptığını sandığını belirterek, "Bize hep Tekirdağ'da asker olduğunu söylüyordu. En son dün görüştük" dedi.

Amca Mehmet Kılıç da yeğeni Cahit'in Hakkari'de olduğunu bilmediklerini ifade etti.

Komşuları Mehmet Güvercin, Cahit Kılıç'ın, ailesinin tedirgin olmaması için Hakkari'de vatani görevini yaptığını söylemediğini ifade ederek, "Bugün kaymakam ve tabur komutanı gelerek acı haberi verdi. Çok üzüntülüyüz. Ailesi en son dün telefonla görüşmüş" dedi.

Şehidin yakınları ve köylüleri beldedeki kahvehanede baba Kılıç'ı ziyaret ederek taziyelerini iletiyor. Bu sırada fenalaşan baba Kılıç'a, Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü'ne ait 112 Acil Servis ekipleri, ambulansa alarak müdahalede bulundu.

Öte yandan, şehidin yakınları gözyaşlarını tutamazken şehidin evinden ağıtlar yükseliyor.