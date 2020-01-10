"Dağıtılan prezervatifleri kullanabilecek miyiz?" diye soran atlete olimpiyatlar için yatak üreten firmadan cevap: İki kişi kaldığınız sürece sıkıntı yok

2020 Olimpiyatlarının gerçekleşeceği Tokyo'da hazırlıklar sürüyor. Tokyo bu yıl Olimpiyatlar'da 'sürdürülebilirlik' amacını taşırken organizasyonlar da çevre dostu olacak. Sporcuların kalacakları yatakları üreten firma yaptığı açıklamada çevre dostu yataklar yaptıklarını söyledi ve "Yataklar seks için dayanıklı" ifadesini kullandı.

Bangkok Post'ta yer alan habere göre, Japonya’nın ev sahipliğinde yapılacak Tokyo Olimpiyatları tarihteki en çevreci organizasyonu yapmayı hedeflerken 'sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm' temaları öne çıkıyor. Bu nedenle organizasyonda kullanılacak ürünlerin çevreye duyarlı olması da önem taşıyor.

Sporcuların kalacağı odalarda yatakların çevre dostu bir şekilde mukavvadan yapılacağının açıklanması üzerine bazı sporcular yataklara ilişkin endişelerini dile getirdi. Avustralyalı basketbol oyuncusu Andrew Bogut bu endişesini dile getiren sporcu oldu. Bogurt Twitter hesabından yataklar için şu paylaşımı yaptı: “Harika bir jest, ta ki oyunlar bitip sporculara dağıtılan bin prezervatif kullanılana kadar.”

Üretici firma sporcuya yanıt olarak yaptığı açıklamada yatakların 200 kiloya kadar taşıma kapasitesi olduğunu ve üzerine ağırlık fırlatmak gibi deneylerden geçtiğini duyurdu. Firma sözcüsü, "Yatakta iki kişi kaldıkları sürece problem yok" dedi.