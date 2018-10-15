Dağ bisikletçisi, avcının kaza kurşununun kurbanı oldu

Gallerli bir dağ bisikletçisi Fransız Alplerinde bir avcı tarafından kaza kurşunuyla vurularak öldürüldü. İsviçre sınırı yakınlarındaki Montriond çevresinde ormanlık bir alanda hayatını kaybeden 34 yaşındaki dağ bisikletçisinin adının Marc Sutton olduğu açıklandı.

Marc Sutton, Fransa'nın Les Gets kasabasında küçük bir restoran işletiyordu. 22 yaşındaki avcının ise Sutton'ı yanlışlıkla öldürmesinin ardından şoka girdiği ve hastaneye götürüldüğü bildirildi.

Olayla ilgili olarak "kasten adam öldürme" şüphesiyle bir soruşturma açılmış olsa da, Fransız savcılar ilk bulguların olayın tamamen bir kaza olduğuna işaret ettiğini söyledi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı olayın ardından yerel yetkililerle ve Sutton'ın ailesiyle temas kurulduğunu açıkladı.

3 yılda 20'den fazla kişi hayatını kaybetti

Fransa'da son 3 yılda meydana gelen av kazalarında 20'den fazla kişi hayatını kaybetti. Son kaza ise Montriond kasabası sakinleri arasında yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi.

Yerel bir Facebook grubunda bazı kasabalılar, bölgede avcılığın yasaklanmasını önerdi. Bazı kasabalılar ise avcılığın yıllardır süren bir gelenek olduğuna dikkat çekerek, kazaların önlenmesi için başka önlemler alınabileceğine dikkat çekti.

Bu kapsamda avcılığın belli günlerle sınırlandırılmasını önerenler oldu.