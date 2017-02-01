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Kültür-Sanat

Daft Punk Grammy Ödül Töreni’yle sahnelere dönüyor

Grammy töreni, 12 Şubat’ta Los Angeles’ta gerçekleşecek

01 Şubat 2017 22:40

Fransız elektronik müzik ikilisi bu yıl büyük bir turneye çıkacağı söylentileri yalanlasa bile üç yıl aradan sonra Grammy gecesinde boy göstereceği haberini doğruladı.

The Weekend’in Kasım ayında piyasaya sürdüğü yeni albümü Starboy’a katkı sunan ve aynı adlı şarkıya imza atan Daft Punk, 12 Şubat’ta Los Angeles’ta gerçekleşecek olan ödül töreninde Kanadalı sanatçıyla birlikte canlı performans sergileyecek.

Hafif Müzik'te yer alan habere göre, en son 2014’teki törende sahne alan ikili, Pharrell ile birlikte hazırladığı Get Lucky’yi seslendirmiş ve ekibe sahnede Stevie Wonder ve Nile Rodgers eşlik etmişti. 

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