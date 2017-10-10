'Dadı' dizisi, yeniden mi çekilecek?

Posta yazarı Mesut Yar, bir zamanlar televizyonda yayınlanan "Dadı" dizisi için tekrardan çalışmalara başlandığını iddia ederek, yeni projede Behzat ve Süheyl Uygur kardeşlerin bulunduğunu öne sürdü.

Yar, ileri sürdüğü yeni "Dadı" projesi için henüz kadın oyuncunun netleşmediğini kaydederken, "yeni nesil bir Gülben Ergen" bakıldığını ifade etti.

Mesut Yar'ın "Fatih'in yayın günü doğru mu?" başlığıyla (10 Ekim 2017) yayımlanan yazısı şöyle:

“Mehmed Bir Cihan Padişahı” (Kanal D). Yılın projesi olduğu söylenen Fatih dizisinin açık ismi bu. Biraz uzun ama sorun değil...



Kadro çalışmaları tamamlandı. Setin bir kısmı çalışmaya başladı, kalan kısmı da bir ay içinde tamamdır. Proje ocak ayına yetişecek ve yayın günü pazartesi olacak...



İşte tam da burada bir ünlem koymak gerekiyor. Çünkü pazartesi büyük iddialarla yayına giren bir dizi için çok da hayırlı değil...

Orada net bir şekilde yerini yapmış “Söz” dizisi var.



“Çukur” (Show TV) desen, geçtiğimiz sezon biten “İçerde”nin yerinde olacak ve alıcısı çok...



Bir de yaşayabilirse FOX ekranında “Kayıtdışı” dizisi var.



“Kırgın Çiçekler”in (atv) kırılacağı filan yok.



“Survivor” da (TV8) bence bu yıl erken başlar. O vakit?



“Ama Mesutcuğum, her gün öyle zor” demeyin. Bahsettiğiniz bölüm masrafı 2 milyona dayanan bir diziyse, durup bekleyin!

Unutmadığımızı gösterelim



Kenan Işık hâlâ uyanmadı. Ama ağızlardaki Kenan Işık ismi giderek tükeniyor. Tam da o hayattayken, tam da belki şu an gözlerini açacakken onu bu biçimsiz unutkanlığımızla karşı karşıya bırakmayalım derim...



Kenan Işık çok fazla insana ekmek oldu. O olmasaydı Selçuk Yöntem’in içinden bir yarışma cini çıkacağını, Murat Yıldırım’a yarışma sundurulacağını düşünemezdik...





O olmasaydı “İyi yarışma sunucusu kimdir?” diye kaliteli bir karşılaştırma kriterimiz olmazdı. O oldu ve hayatta...



Kapısını çalıp, içeridekilere hâl hatır sormak zor değil. Onun adını gündemde tutmak da öyle. Hadi, vefasız olmadığımızı gösterelim; Kenan Işık için bir şeyler yapalım!

Dadı ile yeniden mi?

Hadi size bir duyum patlatayım. Çok yakında olursa “vay be adama bak” dersiniz...



Yıllar önce bir “Dadı” dizisi vardı ya. Hani başrolünde Kenan Işık ve Gülben Ergen oynuyordu. Hah, işte o dizi üstüne tekrar çalışmalara başlandı...



Projede ismi geçen iki kişi var; Behzat ve Süheyl Uygur kardeşler...



Kadın oyuncu konusunda netleşen bir şey yok ama yeni nesil bir Gülben Ergen bakılıyor sanırım...



“Dadı” dişi bir işti. Çok güldürdü ve vakitli bitti. Şimdi tekrar zamanı gelmiş olabilir. Uygur kardeşler barutlarını boşa sıkmaz, bilirim...





Bir açıklamanız var mıdır?



İzleyici öyle akıllı ki. Artık reyting listelerine bakarak bir dizinin ömrünün ne kadar olduğunu kestiriyor. Düşük reytingli diziler için “lütfen dizimizi yayından kaldırmasınlar” ricası artık demode oldu...



Yayından kalkacak dizinin önce gününün, ardından saatinin değiştiğini, fragmanların yayın periyodunun giderek azaldığını herkesin ezberinde tuttuğunu artık biliyorum...





Buradan hareketle “‘Ateşböceği’ (Star TV) bitmesin lütfen” diyen birkaç kişi adına soruyorum. Bu alametler belirmedi ama bitecek söylentisi ayyuka çıktı. Fazladan bir açıklamanız var mıdır?



(Son dakika notu: Bu yazı kaleme alındıktan sonra ‘Ateşböceği’nin final kararı aldığı haberi geldi.)

İçimizi ısıtacaktır...



TRT’nin yeni dizileri aksiyon ve aile başlığı altında ikiye ayrılıyor. “Kut’ül Amare” hemen herkesin merakla beklediği bir iş. Ama ben “Kalk Gidelim”in tanıtımını izleyince de meraklandım.



TRT dizileri son birkaç yıldır insanın içini ısıtan bir soba gibi. Ve sanırım bu duyguyu “Kalk Gidelim” de yaşatacak...



Ufuk Özkan iki işinden biri mutlaka tutan bir komedi oyuncusu. Son işi afalladı ve sıra tutan işe geldi. Emin Gürsoy, Aslı Omağ, Erkan Sever sıcak isimler; belki hep ikinci rollerde oldular ama her işlerinde kadronun temel direği gibiydiler...



İbreler bu derece olumluluk bildirirken “Kalk Gidelim”, dört bir yanından entrika akan mevcut diziler arasından sıyrılacaktır gibi geliyor bana. Dilerim yanılmam!