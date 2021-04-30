Dacia logosunu değiştirdi

Otomotiv dünyasındaki, elektrikli araç atılımı büyüyor. Dacia da bu kapsamda 2022 yılında marka kimliğini ve logosunu yenileyecek. Şirketin yeni logo tasarımının ticari marka tescili için başvuruda bulunduğu açıklandı.

Dacia, bu yılın hemen başında Bigster isimli bir SUV konsepti tanıtmıştı. Tasarımıyla beğeni toplayan bu konseptte göze çarpan önemli bir detay da Dacia logosunun mevcut logodan farklı oluşuydu. Hatta bu durum Romanyalı markanın da logo değiştireceği şeklinde yorumlanmıştı. Gelen haberlere göre Dacia, bu yeni logo tasarımının ticari marka tescili için başvuruda bulundu.

Dacia bu logoyu üretimi sona eren Logan MCV ve Lodgy'nin yerini alacak yeni model üzerinde tanıtacak. Crossover esintileri taşıyacağı düşünülen bu modelin 2022 yılında tanıtılacağı onaylanmıştı.

Dacia önümüzdeki yıl sadece logo değiştirmekle kalmayacak, aynı zamanda ürün gamında ilk kez hibrit modele yer vermiş olacak.