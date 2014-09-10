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Kültür-Sanat

Dabbe: Zehr-i Cin'den korkmadığını ispatla 10 bin dolar kazan

Türk sinemasının en uzun soluklu korku serisi “Dabbe”nin beşinci filmi “Dabbe: Zehr-i Cin” 12 Eylül’de gösterime giriyor

10 Eylül 2014 12:00

Hasan Karacadağ, bu hafta vizyona girecek “Dabbe: Zehr-i Cin”i korkmadan izlediğini ispatlayacak 10 kişiye 10 bin dolar verileceğini açıkladı.

Filmin yaratıcısı Hasan Karacadağ, vizyon tarihi yaklaşırken Facebook ve Twitter üzerinden dünya çapında ilginç bir yarışma başlattı. Karacadağ, “kesinlikle korkmayacağını” iddia eden 10 kişiyi belirleyecek ve filmi onlara Fono Film stüdyolarında izletecek. İzleyen kişiler nörotransmitter aygıtına bağlanarak, kalp atışları ve beyin dalgalarının değişimi takip edilecek. Film boyunca beynin korku bölgesi amigdala’da herhangi bir değişim gözlenmemesi halinde, o kişiye 10 bin dolar ödül verilecek. Yarışmaya müracaatlar bugün başladı.

Başrollerini Nil Günal Çakıroğlu, Ümit Bülent Dinçer, Sultan Köroğlu Kılıç ve Emir Özbek’in paylaştığı film Kocası Ömer’le mutlu bir hayat sürmekte olan Dilek’e cinlerin musallat olmasını konu alıyor.

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Dabbe: Zehr-i Cin'den korkmadığını ispatla 10 bin dolar kazan

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