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Kültür-Sanat

'Da Vinci'nin annesi Çinli bir köle, Mona Lisa da onun portresiydi'

Leonardo da Vinci’nin kimden ilham aldığı bir türlü çözülemeyen ünlü Mona Lisa tablosuyla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı

02 Aralık 2014 10:14

Rönesans döneminin en önemli sanatçılarından Leonardo da Vinci’nin kimden ilham aldığı bir türlü çözülemeyen ünlü Mona Lisa tablosuyla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. İtalyan tarihçi ve yazar Angelo Paratico, da Vinci’nin annesinin Çinli bir köle, Mona Lisa’nın da onun portresi olduğunu öne sürdü.

Taraf'ta yer alan habere göre, İtalya ve Çin ilişkilerinin tarihsel gelişimini araştırmak için 20 yıldır Hong Kong’da yaşayan Paratico, bu iddiasını yeni kitabının kaynağını oluşturan tarihi bir belgeye dayandırdı. South China Morning Post gazetesine konuşan Paratico “Leonardo’nun babasının zengin müşterilerinden birinin Caterina adında bir kölesi vardı.

Ancak 1452’den, yani Leonardo’nun doğum tarihinden sonra adı kayıtlardan silindi. Belli ki artık orada çalışmıyordu” dedi. Teorisini desteklemek için da Vinci’nin “doğulu” çalışma ve yaşam tarzından örnek veren Paratico “Solaktı, soldan sağa doğru yazardı. Ayrıca vejetaryendi ki bu o dönem pek alışıldık bir şey değildi. 1910’da Sigmund Freud’un da dediği gibi, Mona Lisa onun annesi olabilir. Zira tablonun arka planında Çin’i andıran bir manzara var, kadının yüzü de Çinliye benziyor!” ifadelerini kullandı.

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